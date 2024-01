Apareció 'Allende', jefe de las disidencias que la Fuerza Pública había dado por muerto

En la mañana de este lunes, a través de un video que dura 3 minutos 24 segundos apareció Allende Perilla Sandoval, alias Allende, jefe de la llamada 'Coordinadora Guerrillera del Pacífico' (Segunda Marquetalia), de quien la Fuerza Pública dijo que había muerto en un combate el pasado 31 de diciembre.



'Allende', en el video reconoció que hubo un combate el último día del año pasado, "comandos de fuerzas especiales del Ejército me asaltaron cuando me alistaba para pasar año nuevo con mis compañeros y amigos".



En el video señala el delincuente que "como resultado (del asalto), nuestro compañero 'Camándula', como cariñosamente le decía, resultó asesinado”, y añadió que en medio del combate habían muerto "civiles inocentes", entre ellos un joven de 16 años.



Y en esa línea le hace un llamado al presidente Gustavo Petro, "Presidente Petro, usted ha posicionado a Colombia con el eslogan, “Colombia potencia mundial de la vida”, por qué las tropas bajo su mando asesinan a campesinos y menores de edad, solicitamos al gobierno nacional y a organismos internacionales a que se verifique el lugar de los hechos, y se aclare la verdad”.



Imagenes del capo de capos, alias Allende. Foto: Fuerzas Militares de Colombia

En video apareció alias Allende, jefe de las disidencias que la Fuerza Pública había reportado como muerto en combate. pic.twitter.com/Pu55Aa2psb — Justicia EL TIEMPO (@JusticiaET) January 22, 2024

De hecho, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez,había confirmado la muerte del jefe disidente, tras combates en zona rural de Roberto Payán, Nariño.



En su momento, la Fuerza Pública reconoció que no había recuperado el cuerpo de 'Allende', pero que por versiones de labriegos habían conocido que los hombres a su mando se lo habían llevado.



Allende Perilla Sandoval, es hoy uno de los disidentes más buscados en el país, por quien se ofrecen hasta 1.000 millones de pesos por información que facilite su ubicación y captura.

En un video reapareció el jefe disidente. Foto: Foto tomada del video.

'Allende', de acuerdo con las fuentes consultadas por este diario señalaron que al jefe disidente lo habrían traicionado algunos de sus hombres por el pago de cinco toneladas de cocaína que este no les hizo llegar a carteles exicanos.



Este capítulo recordó los hechos que rodearon el anuncio del presidente Iván Duque quien el 15 de julio de 2022, anunció la muerte del jefe disidente Néstor Gregorio Vera Hernández, 'Iván Mordisco'.



Información que fue desmentida el 20 de septiembre de ese mismo año tras las declaraciones del entonces comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien afirmó que se había reunido con él, en medio de la 'paz total'.



Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET