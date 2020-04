El académico Alejandro Castillejo llega a la Comisión de la Verdad

Tras un proceso de selección que comenzó en enero, el pleno de comisionados de la Comisión de la Verdad anunció este miércoles que Alejandro Castillejo Cuéllar es el designado para ocupar la vacante de Alfredo Molano Bravo, periodista y sociólogo que perteneció a esa institución hasta su muerte, el 31 de octubre del año pasado.

De la elección participaron 114 personas postuladas por ellas mismas o por organizaciones sociales y de víctimas.



Tras un filtro que llevó a 10 finalistas a entrevistas, el elegido fue Castillejo Cuéllar, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Desarrollo y Paz de la Universidad de Jaime I, magíster en Paz y Estudio de Conflictos de la European University Center for Peace Studies, y además magíster y doctor en antropología de The New School for Social Research.

Castillejo se desempeña como profesor asociado del departamento de antropología de la Universidad de los Andes y como director del Programa de Estudios Críticos de las transiciones Políticas.



En su trabajo académico e investigativo han estado presentes las comisiones de la verdad de varios países, como Perú, donde fue observador internacional, y Sudáfrica. También ha trabajado sobre procesos de memoria en territorios afectados por el conflicto en Colombia.



La Comisión de la Verdad informó que el nuevo comisionado se suma de manera inmediata al cumplimiento del mandato de esa entidad, que tiene como objetivos el esclarecimiento del conflicto armado y la formulación de recomendaciones para la convivencia y la no repetición de los hechos sufridos por las víctimas en el país.



En su primer mensaje como comisionado, Alejandro Castillejo dijo que recibía con alegría y expectativa su selección y dijo que para él, el reto de la Comisión de la Verdad de Colombia está en que tiene que tener dos gestos, uno retrospectivo y otro prospectivo, el primero que mira al pasado para crearse una imagen compleja de lo que ha pasado en el país y el segundo para mirar al futuro.



“Es esa tensión entre el atrás y el adelante en la que se sitúan las cosas que tenemos que seguir haciendo para entregar a Colombia el trabajo que se nos ha encomendado”, aseguró Castillejo.



Castillejo tiene una larga producción académica y en medios de comunicación en la que ha abordado los temas de justicia transicional desde una mirada crítica, la misma con la que ahora tiene el reto de sumarse a la Comisión de la Verdad, creada por el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc con un mandato de tres años de los cuales quedan menos de dos.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com