Así está la dura situación de seguridad en Argelia, Cauca, previo a las elecciones

Luego de que el fin de semana las Fuerzas Militares no pudieron entrar al corregimiento de El Plateado, en Argelia (Cauca) para llevar el Plan Democracia, que es el dispositivo de seguridad para elecciones, el alcalde de este municipio, Jhonnatan Patiño Cerón, habló sobre la dura situación que viven no desde el fin de semana, sino desde hace más de tres años por el recrudecimiento de la violencia.



El fin de semana la Fuerza Pública no pudo ingresar al corregimiento de El Plateado, ¿qué es lo que está pasando?



En Argelia llevamos tres años y medio de recrudecimiento del conflicto por diferentes causas, entre ellas la no implementación del acuerdo de paz y la permisividad que hubo hace varios años para que algunos grupos crecieran bastante en todo el país. Acá hay unos grupos que tienen control territorial en ciertos sectores de del municipio, en El Plateado al tener control territorial un grupo armado, si el Ejército quiere entrar, no va a poder hacerlo a menos de que ganen ese ese control territorial. El ejército ha ido liberando buena parte del territorio municipal pero esa parte ahí todavía no.



¿Cuáles son esos grupos armados?



Se encuentran las disidencias de las Farc en un en un amplio sector del territorio y el Eln también al parecer hace presencia en otro sector del territorio. Entre ellos se confrontan y también con el Ejército.



¿Estas disidencias son las del ‘Estado Mayor Central’ con las que el Gobierno comenzó hace unos pocos días un cese del fuego?

Sí, son las que hacen presencia hace más o menos tres años y medio. Posteriormente ingresan, según dicen, la 'Segunda Marquetalia' y el Eln.

Casco urbano de Argelia, Cauca. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO.

¿Estas afectaciones a población civil siguen pese al cese del fuego?

Lo que pasa es que ese cese del fuego es con el Estado y no implica el cese de actividades ilegales de parte de un grupo armado. En este cese del fuego hay muchas más restricciones hacia el grupo armado en procura de salvaguardar la población civil, pero por ejemplo en cese del fuego anterior, que hubo desde diciembre hasta junio, pues fue un al fuego libre para el grupo armado y su acción en las comunidades fue muchísimo mayor.



¿Cuáles han sido las consecuencias para la población civil?, hace unos meses se habló de varios desplazamientos

Ya se pierde la cuenta porque constantemente surgen desplazamientos de cientos o hasta miles de desplazados. El último conteo que llevábamos desde el 4 de marzo de 2020 a la fecha íbamos alrededor de los 17.000 desplazados, incluso había gente que había sido desplazada de su vereda, que a los días retornaban, pero se volvían a presentar enfrentamientos y tenía que volverse a desplazar, personas que han sido dos o tres veces desplazados de sus veredas, han sido revictimizadas infinidades. Creo que íbamos alrededor de 27 desplazamientos, se ha concentrado el conflicto en el municipio de una manera inimaginable, muy duro y muy cruel.



¿Esto qué riesgos representa para las elecciones del 29 de octubre?

Es un contexto complejo en el tema electoral, cuatro de las seis campañas manifiestan no haber tenido posibilidades en nuestras regiones, y dos campañas dicen que sí han hecho campaña pero que no hay garantías.

Partidos políticos en Argelia, Cauca, así como la Alcaldía, han pedido trasladar mesas de votación. (foto de archivo) Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

¿Hay solicitudes de mover mesas de votación?

Las solicitudes de traslado de mesas de votación las hicieron algunas campañas, la Alcaldía lo que hizo fue darles trámite y también acompañó esa solicitud de que se muevan algunos puestos de votación. Como Alcaldía municipal compartimos el concepto de seguridad que dan las Fuerzas Militares, que lo que dicen es que no hay condiciones de seguridad en El Plateado y en La Emboscada.



No hay condiciones de seguridad no solamente para las elecciones, sino que a nosotros como Alcaldía las garantías para desarrollar nuestro trabajo siempre han presentado dificultades en esta en esta región.



¿Han tenido nueva información sobre el ingreso de la Fuerza Pública para las elecciones del 29 de octubre?

Me llegó a mi teléfono un comunicado emitido por la disidencias del Estado Mayor Central en el que más o menos lo que dicen es que le dan permiso al Ejército para que entre a El Plateado durante el fin de semana, que ellos se van a replegar y van a ir a El Plateado solamente de civil y sin armas, y que le dan permiso al Ejército para que esté hasta el 30, y el lunes tienen que empezar nuevamente a retirarse. Eso es lo último que yo he escuchado, por otro lado también surgen rumores de que no van a permitir elecciones en El Plateado, pero no es tampoco nada oficial, son rumores.



¿Qué llamado hace hoy a la Fuerza Pública y al Gobierno frente a las elecciones en medio de este contexto de violencia?



Creo que para que haya más tranquilidad para los electores, sobre todo en la zona de El Plateado y La Emboscada, creo que lo más prudente es trasladar las mesas. Yo incluso hace unos hace unas semanas les dije ‘entre ustedes más rápido nos notifiquen a nosotros el traslado de las mesas, nosotros más rápido podemos generar las condiciones logísticas de transporte como Alcaldía, y podemos mirar cómo hacemos una logística para poner transporte a estas personas para que puedan salir a votar’, es una cantidad grande de personas, 4.000 personas más o menos.



