Hay certeza de que están con vida 2 de 10 secuestrados por el Eln 

Una lista de 10 secuestrados sobre los que el Gobierno le pide razón al Eln se ha convertido en una de las piedras en el zapato para continuar los diálogos de paz con esta guerrilla, paralizados desde agosto.



Hasta ahora, el grupo armado no ha respondido. Certezas solo hay sobre dos personas secuestradas este año y por las que los guerrilleros siguen pidiendo dinero. También hay información sobre un muerto, y sobre los otros 7 no se sabe nada.

Fuentes militares de Arauca saben que está con vida José Leonardo Ataya, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de ese departamento, quien fue plagiado el 28 de marzo pasado, y por quien el Eln continúa pidiendo dinero a su familia.

Una hermana de Ataya le dijo a EL TIEMPO que la última prueba de supervivencia que les enviaron fue un video, que recibieron en agosto.



Ataya es hijo del exgobernador de ese departamento Luis Eduardo Ataya y fue plagiado en zona rural de la capital araucana y obligado a cruzar la frontera con Venezuela a bordo de una embarcación.



Además, está con vida Rafael Andrés Riaño, trabajador de la empresa Ismocol S.A., que es contratista de Ecopetrol y quien fue secuestrado 13 de enero del 2018 en Saravena. Fuentes civiles de Arauca le dijeron a este diario que saben que sigue en poder del Eln.



De manera insistente la Unión Sindical Obrera de Arauca (sindicato de Ecopetrol) le ha pedido al Eln la liberación de Riaño, pero hasta ahora esto no ha ocurrido.



Al reconocer los secuestros de Ataya y Riaño, en abril pasado, el jefe guerrillero alias Pablito, integrante del Comando Central del Eln, argumentó los plagios diciendo: “somos una organización revolucionaria insurgente, por lo cual tenemos derecho a las retenciones económicas y políticas”.

En la lista que tienen las autoridades sobre secuestrados del Eln aparece también Javier Enrique Alvernia González, quien fue plagiado por los guerrilleros en Curumaní (Cesar) el 17 de enero del 2014.

En el 2016, el entonces comandante operativo de la Policía en el Cesar, coronel Mauricio Bonilla, confirmó que estaba muerto.

Alvernia González tenía 41 años cuando fue secuestrado en una finca de su propiedad, según reportó en su momento el diario El Heraldo.

Sobre los otros 7 secuestrados se cree que pueden estar muertos por el el tiempo que ha transcurrido desde que se los llevaron y sin tener noticias.



Por ejemplo, el agricultor Jaime Pérez Pérez fue secuestrado hace más de 16 años en Aguadas (Caldas). Exactamente, el 24 de abril del 2002.



Los otros seis secuestrados desde hace 12 o 7 años son:



Diego Carvajal. Diseñador gráfico, secuestrado en la vía Bogotá – Barrancabermeja el 3 de agosto del 2006 y vendido al Eln.



Carlos Cifuentes. Empleado. Secuestrado el 4 de octubre del 2011 en Aguazul Casanare).





Edwin Guerrero Fiaga. Estudiante. Secuestrado el 14 de agosto del 2011 en Manta (Cundinamarca).



José María Reiner Bolaños. Secuestrado en el 2011





Dumar Delgado Ortiz. Comerciante. Secuestrado el 3 de julio de 2012, en Paz de Ariporo, (Casanare).



Wílmar Ramírez Cubides. Secuestrado en el 2014.

Tanto el Gobierno como las familias de los secuestrados siguen esperando que el Eln dé razón de, al menos, del paradero de los restos de las personas sobre las cuales no se volvió a saber nada.



Esa guerrilla no solo sigue sin manifestarse al respecto, sino que respondió al llamado del presidente Iván Duque para que cese toda acción “criminal” y de esa manera descongelar los díalogos de paz diciendo que como “fuerza insurgente no está obligada a cumplir la legalidad del Estado colombiano, hasta tanto no haya un acuerdo de superación definitiva del conflicto”.

REDACCIONES PAZ Y JUSTICIA