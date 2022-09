Una menor de edad con discapacidad mental e incapacidad para hablar fue esclavizada por el exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, quien se aprovechó de su mando dentro de la organización ilegal para abusar de ella. La víctima es hija de una mujer que denunció que fue abusada sexualmente por ‘El Limón’, un trabajador de Giraldo Serna.



“Él la engañaba diciéndole que se la dejara llevar a comprarle ropa, no la volvió a ver, insistió en tratar de llegar a la Sierra con el fin de que le devolvieran la niña, pero los hombres que custodiaban el lugar le decían que ella estaba bien con el patrón, tan solo la pudo recuperar luego de la extradición de Giraldo”.

Así figura en la acusación de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos contra alias El Viejo, quien en enero del año pasado fue deportado desde Estados Unidos en donde cumplió una pena por narcotráfico, y ahora es procesado por los delitos de acceso carnal violento, trata de personas, aborto y tortura en persona protegida.



Según el expediente varios de los delitos los habría cometido luego de su desmovilización incumpliendo los compromisos con la ley de justicia y paz.

Hernán Giraldo Serna, exjefe paramilitar. Foto: Archivo EL TIEMPO

En el documento de 108 páginas conocido por EL TIEMPO se advierte que el expara contó con la colaboración de Noralba Vasco, quien además de su cómplice “era su amiga, confidente, empleada, cocinera cuidadora de su dinero y de ‘sus mujeres’” y que incluso logró la custodia de algunas de sus víctimas.



Los delitos, dice la Fiscalía, se cometieron incluso desde el proceso de negociación con el gobierno para realizar la desmovilización y se extendieron al sitio de reclusión en el que pagaba su pena alternativa de ocho años de prisión por los graves crímenes que cometió como jefe del ‘Bloque Resistencia Tayrona’ de las Autodefensas.



“A estos últimos sitios acudieron para visitar al detenido las mujeres llevadas por diferentes hombres, eran acompañadas en algunos momentos por sus legítimas madres, por familiares del detenido que tenían autorización de sus representantes y por la señora Vasco, quien atendía las órdenes previamente concertadas con su patrón”, se lee en el expediente.



El 15 de abril del año pasado el fiscal general Francisco Barbosa varió la asignación de la investigación para impulsar el proceso y en febrero de este año se le resolvió situación jurídica con medida de aseguramiento en centro carcelario.



En la investigación están los reportes de las visitas que recibió el expara en la cárcel de Itaguí y se evidencia que por ejemplo un solo día ingresó Noralba Vasco, acompañada de tres menores de edad. La señalada cómplice de ‘El Viejo’ ingresó a ese penal en 20 ocasiones, siempre acompañada de otra mujer.



En mayo de 2008 ingresó a la cárcel de Barranquilla la señora Vasco en una ocasión, horas antes de que el expara fuera extraditado a los Estados Unidos y lo hizo en compañía de una menor de edad reconocida como víctima en la investigación.



“Tuvo relaciones sexuales con el privado de la libertad, fue un domingo antes que se lo llevaran para Estados Unidos. Ella fue una de las que más fue a la cárcel, recuerda que la primera vez que estuvo con el exparamilitar lloraba, sangraba, le dolía mucho. Noralba le hacía tomas ella sabía que era menor de edad”, se lee en el documento.



En el proceso está las declaraciones de varias menores una de las cuales dijo que desde los 12 años fue abusada por parte del exparamilitar y que tenía miedo que el poderoso delincuente atentara contra su abuela sino accedía a sus pretensiones y que luego de la desmovilización fue llevada a varios centros de reclusión.



Otras dos menores señalaron que fueron llevadas a la sede social a la que llegaron los exjefes de las Autodefensas tras la desmovilización y que allí tuvieron que tener relaciones sexuales con ‘el Viejo’ y aportaron dos fotos tomadas en el lugar.



Otra víctima menor de 11 años señaló que su papá era trabajador de Giraldo y que a través de esa cercanía fue llevada a la casa del expara quien la hizo sacar porque se ponía a llorar pero que luego de un tiempo la volvió a hacer llamar y abuso sexualmente de ella y que Noralba Vasco la llevaba a la droguería a aplicarle inyecciones para evita que quedara embarazada.



“Él era un jefe paramilitar del Resistencia Tayrona, me lo presentó una señora María, me dijo que lo atendiera bien, que preparara sus alimentos (…) a los tres días él se me acerca, me pregunta que de quien soy hija, que dónde vivía, me dice que si quería que el fuera mi marido, le dije que no”, relató una de las víctimas y dio cuenta de la insistencia del expara hasta que tuvo que tener relaciones con él. Dijo que tiempo después quedó embarazada y el expara le dijo que entregara al bebé a un guardián del Inpec.



Una menor le relató a las autoridades las aberrantes prácticas a las que fue sometida y que incluso afectaron su voluntad.



"Ella me dijo que no me podía ir, que era mejor que no siguiera con esa actitud porque de pronto a él no le iba a gustar y me podría pasar algo (...) otro día me dijo que me acostumbrara que esto seguiría pasando, que dejara de chillar (...) dijo que no había vuelto porque estaba esperando que me recuperara, me adapté o me resigné, el cuerpo se me fue acostumbrando, pero cada vez que me lo hacía me dolía, quedaba muy mal herida", dijo la víctima del exparamilitar.



En otro aparte una víctima da cuenta de dos embarazos producto de los abusos: “El hijo que tiene con Giraldo es producto de las relaciones no consentidas, quedó embarazada cuando tenía 13 años, fue su segundo embarazo, en el primero fue obligada a abortar”.



Igualmente constan las amenazas recibidas por algunas de las víctimas por el temor del expara de ser expulsao de justicia y paz por sus crímenes tras la desmovilización.



En el expediente una de las mujeres dice que su hijo fue la luz que le permitió seguir viviendo y calificó a su victimario: No se como describírselo, porque no le puedo decir que es un monstruo, porque un monstruo le quedaría pequeñito, un animal tampoco porque un animal no daña a un ser extraño, no entiendo como un ser humano puede llegar a ser tan inhumano, a hacer tanto daño y no sentir nada".

