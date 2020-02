En medio de polémica pondrán primera piedra de Museo de Memoria

A las 6:00 p.m. de este miércoles se pondrá la primera piedra del Museo Nacional de Memoria Histórica, una obra que se construye por mandato de la Ley de Víctimas y que tiene como objetivo conmemorar a las víctimas del conflicto para evitar la repetición de lo que les sucedió.

El acto se cumple en medio de la polémica por la decisión de la Coalición Internacional de Sitios de Consciencia de suspender la menbresía al Centro Nacional de memoria Histórica –entidad encargada de hacer realidad el Museo– por no responder a tiempo a un requerimiento en el que tenía que manifestar si reconocía o no el conflicto armado en Colombia.



Aunque Ruben Darío Acevedo, director del Centro de Memoria sostuvo que enviaría una carta aclarando la situación el tema, no deja de generar críticas de algunos sectores.

El acto que tendrá lugar hoy también ha generado controversia porque algunas organizaciones, en particular el Movimiento Nacional de Vítimas de Crímenes de Estado (Movice), denunció que no fue invitada al evento y anunció un plantón “por la memoria de las víctimas” y “contra el negacionismo”, del que acusan al director Darío Acevedo.

Fuentes del Centro de Memoria Histórica aseguraron que la invitación al Movice se envió desde el 29 de enero, cuando una funcionaria de esa entidad se comunicó con el Movice para que nombraran un vocero al que se enviaría la invitación oficial, pero que no recibieron respuesta. Ante esto, aseguran, el Centro de Memoria insistió este lunes pidiendo los datos del vocero que asistiría al evento.



Este lunes se conoció que Fabio Bernal Carvajal es el nuevo director del Museo Nacional de Memoria. Bernal es un abogado con más de 14 años de experiencia en museografía y museología, y llega al cargo en reemplazo de Rafael Eduardo Tamayo, quien dijo en diciembre que Acevedo le pidió la renuncia, a lo que el director del Centro respondió que fue este quien renunció.



Según el Centro, Bernal “tiene el reto de complementar la línea conceptual del Museo y dar inicio al proyecto arquitectónico para la construcción”, que debe entregarse este año.

Imagen del proyecto Museo de la Memoria Foto: Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco

'Es definitivo que Colombia acepte que hubo un conflicto armado'

El sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, sentó posición sobre la expulsión de Colombia de la Coalición Internacional de Sitios de Consciencia. Dijo que "es definitivo que Colombia acepte que aquí hubo un conflicto armado interno trágico".



Además, que la negativa de Darío Acevedo "como posición académica" a la existencia del conflicto "ha dado lugar a este tipo de posición, de mucha preocupación de las víctimas hacia él y mucha preocupación hacia que el Museo no sea de las víctimas del conflicto, sino de cualquier tipo de violencia o cualquier tipo de institución".



De Roux consideró que la expulsión de Colombia del organismo es "un campanazo muy fuerte para el país", y que aceptar o no la existencia del conflicto armado "se volvió un problema político".



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com