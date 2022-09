EL TIEMPO conoció parte del borrador que prepara el Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro para lanzar su proyecto de ley con el que busca una paz total en el país y, de paso, acoger a las bandas criminales.



La iniciativa que será presentada en el Legislativo toca aspectos importantes como las prisiones comunitarias como pilar de la justicia restaurativa que busca el Gobierno. Asimismo, se quiere hacer uso de instituciones procesales como la aceptación consensuada de cargos, y la formulación escrita de la imputación.

En general, la iniciativa busca modificar la Ley 906 de 2004, añadiendo algunos incisos y restándole algunos otros. Por ejemplo, en uno de los apartes se lee que en cuanto a la formulación escrita de imputación, esta aparece como un acto de comunicación entre la Fiscalía, los imputados y las víctimas.



Asimismo, en el borrador se le da una gran importancia a la Defensoría del Pueblo, ya que podría pasar a actuar como la representante de víctimas.



En el bus de la paz total que quiere el jefe de Estado han mostrado la intención de subirse las disidencias de la Segunda Marquetalia, así como bandas que operan en Antioquia. De hecho, estas últimas le enviaron una carta a Petro declarando el deseo que tienen de someterse.

Recibo a esta hora para revisión borrador del nuevo proyecto de sometimiento “recien salido”. Gracias a ⁦@MPaDerechoPenal⁩ Mauricio Pava asesor ad-hoc de Presidencia del Congreso que ha trabajado intensamente con asesores del Alto Comisionado y de ⁦@ComisiondePaz⁩ pic.twitter.com/ABZu6cLCQF — Roy Barreras (@RoyBarreras) September 22, 2022

Los planteamientos que contiene todo este proyecto de ley fueron elaborados con el aporte del equipo jurídico del Alto Comisionado para la Paz, y asesores externos como el abogado penalista Mauricio Pava.



Entre todos le entregaron el borrador a Roy Barreras, presidente del Congreso, quien a través de su cuenta de Twitter agradeció que le enviaran el proyecto de sometimiento a la justicia para bandas criminales.



Otros de los detalles que tiene la propuesta de articulado es que se permita la persecución y judicialización de estructuras criminales de alto impacto, "a través de un procedimiento que viabilice su presentación a la justicia en un mismo lugar y de manera colectiva".

En NYC conversé con @MPaDerechoPenal sobre temas de paz y justicia restaurativa. Está asesorando a la oficina del Alto Comisionado en la construcción de los diálogos con cada una de las organizaciones y actores del conflicto. pic.twitter.com/34YDkSipJI — Laura Sarabia (@laurisarabia) September 22, 2022

Las claves del borrador

En la iniciativa que busca no solo modificar la Ley 906 de 2004, sino también la Ley 599 del 2000 y la Ley 65 de 1993, se lee que "se incorpora el principio restaurativo de la pena tanto en su finalidad y ejecución, lo que ha estado en mora en nuestro ordenamiento jurídico, con el fin de que la comunidad observe que quien ha sido verdugo de la población necesariamente tiene que acometer actos de restauración del tejido social; y permite, al victimario, liberarse del estigma para poder ser reinsertado en la comunidad".



De igual manera, "se acude a las experiencias normativas que ha transitado nuestra nación en la presentación de mafias y bandas criminales a la justicia en diferentes momentos y oportunidades, usando instituciones propias de la extinción de dominio, para resolver los desafíos de los patrimonios criminales obtenidos por estas organizaciones".



El proyecto también busca patrocinar un poder punitivo eficaz, eficiente y no aparente, entregándole herramientas a la Fiscalía General de la Nación para que pueda hacer uso de varios caminos procedimentales a la hora de promover acusaciones contra estructuras criminales que no se presenten a la justicia.

