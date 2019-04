A Márquez y al 'Paisa' les suspenden el pago de las mesadas

Las últimas dos mesadas a las que tienen derecho como desmovilizados de las Farc, según el acuerdo de paz, no han sido giradas por el Gobierno a los exjefes guerrilleros, Iván Márquez, y Hernán Darío Velásquez, conocido como el 'Paisa', quienes abandonaron sus labores relacionadas con el posconflicto desde agosto pasado.



Así lo confirmó la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), encargada de hacer los pagos a los exguerrilleros. El monto mensual equivale al 90 por ciento de un salario mensual, que para este año está en unos 745.000 pesos.

Si bien para el director de la ARN, Andrés Stapper, es cierto que no hay una decisión judicial que los haya desvinculado del proceso de paz, lo cierto es que ni en marzo ni en abril se les realizó pago alguno a Márquez y al 'Paisa'.

“Hasta la fecha no hemos conocido decisión judicial en la cual diga algo contrario a su compromiso de reincorporación, ellos siguen siendo personas en proceso de reincorporación", señaló Stapper.



EL TIEMPO supo que la decisión de suspender el pago de las mesadas fue una decisión autónoma de la ARN, luego de una comunicación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que aunque no ordenaba esta medida, sí preguntaba por el paradero del 'Paisa'.



Esa comunicación se surtió dentro del trámite del incidente de incumplimiento en la JEP contra el exjefe guerrillero, cuya decisión se conocerá en audiencia programada para el 26 de abril. Podría ser incluso expulsado de ese sistema transicional, por no atender los llamados que le ha hecho esa justicia para que comparezca de manera presencial por el caso de secuestro.

Hasta antes de marzo, cada mes a Márquez y el 'Paisa' les giraron lo correspondiente a al 90% por ciento de un salario mínimo mensual.



Según la ARN, Márquez no ha retirado ese dinero nunca, pero sí el 'Paisa'. Sumando las mensualidades desde agosto pasado estas ascienden a 5'200.000 pesos para cada uno.



REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticiaET