A 48 horas de las elecciones regionales, el Ejército entró a El Plateado, en Cauca

En la mañana de este viernes, el general Erick Rodríguez Aparicio, comandante del Comando Conjunto del suroccidente, confirmó a EL TIEMPO que ingresaron al corregimiento y al casco urbano de El Plateado tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 4.



“Nuestras tropas ingresaron al perímetro del casco urbano, sin ninguna situación hostil”, afirmó el general Rodríguez.

Más de 100 uniformados del Ejército Nacional, antes de su salida hacia El Plateado, Cauca. Foto: Alicia Liliana Méndez. EL TIEMPO

Desde hace varios días, los uniformados intentaban ingresar al lugar, pero la comunidad no lo permitía y se advertía sobre la presencia armada de las disiencias.



De hecho, generó una gran polémica en el país que las autoridades estuvieran avanzando en negociaciones con grupos ilegales de las disidencias para poder ingresar a la zona.



El alcalde de Argelia, Jhonnatan Patiño Cerón, denunció esta semana en entrevista con EL TIEMPO que la Fuerza Pública había cedido terreno en la zona y que iban a poder ingresar por unas horas para tener que salir de la región el lunes.



"En Argelia llevamos tres años y medio de recrudecimiento del conflicto por diferentes causas, entre ellas la no implementación del acuerdo de paz y la permisividad que hubo hace varios años para que algunos grupos crecieran bastante en todo el país. Acá hay unos grupos que tienen control territorial en ciertos sectores del municipio. En El Plateado, al tener control territorial un grupo armado, si el ejército quiere entrar, no va a poder hacerlo a menos de que ganen ese control territorial. El ejército ha ido liberando buena parte del territorio municipal, pero esa parte ahí todavía no", dijo Patiño Cerón.



Otros sectores consideraron que los acercamientos de paz y la declaración de cese del fuego con algunos grupos ilegales han afectado la presencia y acción de la Fuerza Pública en las regiones.



Por ahora, los uniformados están asegurando el área para que en las próximas horas ingresen más militares y que así se garantice que los residentes de este corregimiento de Argelia puedan ejercer su derecho al voto.



El comandante de la unidad militar señaló que los soldados están “descontaminado el área de minas y artefactos explosivos que hayan podido dejar las disidencias ‘Carlos Patiño’, grupo que estuvo durante la semana en el lugar".

Uniformados del Ejército antes de entrar a El Plateado, Cauca. Foto: Alicia Liliana Méndez. EL TIEMPO

De hecho, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo Bonilla, realizó hace unos minutos un sobrevuelo por El Plateado, pero por condiciones meteorológicas no pudo aterrizar y regresó a Popayán, a la sede de la Tercera División del Ejército.



Antes de despegar, el oficial se dirigió a un grupo de soldados y les dijo: “No ha nacido quien pueda detener el avance de nuestras Fuerzas Militares de Colombia”.



Y en tono enfático les dijo a los uniformados: “Jamás se puede cuestionar la actitud de un soldado, aquí somos hombres de honor, hombres formados en principios, en valores, en virtudes militares, en virtudes espirituales que nos hacen ver y hacer que seamos dignos de portar el uniforme de la patria”.



Alicia Liliana Méndez, enviada especial de EL TIEMPO.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

