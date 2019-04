Solo el 23 % del acuerdo de paz con las Farc se ha cumplido: Kroc

Tras dos años y cuatro meses de haberse suscrito el acuerdo de paz con las Farc, en el Teatro Colón de Bogotá, solo el 23 por ciento de los compromisos allí contemplados se ha cumplido completamente.



Así lo asegura el Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame (EE. UU.), el centro académico que ha hecho el análisis comparado de la implementación de 34 acuerdos de paz, suscritos en el mundo desde 1989, y que fue el elegido para hacer seguimiento oficial de cómo se pone en marcha lo pactado en La Habana.

En su tercer informe de seguimiento, que hace un corte de cuentas al 28 de febrero de este año, señala además que un 35 por ciento de los compromisos han alcanzado niveles avanzados de implementación y el 12 por ciento se espera que se implementen de manera completa en el tiempo estipulado.

Sin embargo, el Instituto Kroc en su estudio que verifica en tiempo real el estado de la implementación señala que el 31 por ciento del total de los compromisos no ha iniciado su implementación.



Dentro de la explicación por estas demoras, el informe destaca que en algunos casos, como la no aprobación de una reforma político electoral, de las circunscripciones transitorias especiales de paz, o los pocos avances normativos para agilizar la reforma rural se deben a “obstáculos significativos” o retrasos que impidieron haberse cumplido a esta fecha este tipo de prioridades normativas de la implementación.



En otros casos que se agrupan en ese 31 por ciento que no ha iniciado su puesta en marcha “se debe a que estos compromisos están ligados a la implementación previa de otros compromisos y solo se pueden dar en el futuro”.



Borja Paladini Adell, responsable en Colombia del Instituto Kroc, afirma que el presidente Iván Duque debería apoyarse más en lo avanzado en el acuerdo de paz para mostrar resultados.

“Los avances normativos, programáticos e institucionales logrados en 2017 y 2018 son una plataforma que puede ayudar al gobierno del presidente Duque a mostrar resultados rápidos que beneficien a las víctimas y a los ciudadanos en aquellos territorios rurales que más necesitan el acompañamiento del Estado. La paz tiene que concretarse en mejoras en la calidad de sus vidas”, afirma Paladini.



En todo caso, resalta Kroc, teniendo en cuenta que el cronograma de implementación del acuerdo de paz está establecido durante 15 años, “los avances han sido significativos y muestran el compromiso de los firmantes del acuerdo, la sociedad colombiana, sus comunidades y la comunidad internacional”.



Más allá del desarme de las Farc y de su transformación en partido político, entre los logros más significativos que resalta el informe es el avance en el funcionamiento de los mecanismos de verificación, resolución de conflictos y acompañamiento internacional. Esto se refiere a instancias de monitoreo como la Misión de la Onu, que verifica la reincorpoación, y la misma Comisión de Verificación que la componen delegados del Gobierno, Farc y la comunidad internacional, y es el espacio de interlocución por excelencia frente a disputas durante la puesta en marcha de los acuerdos.



“La experiencia comparada muestra que los procesos de paz en donde estos mecanismos mejor funcionan, tienen niveles de implementación más altos y allí donde dejan de funcionar, el riesgo de recaer en conflicto armado y de que colapse todo el proceso de paz, aumenta de forma significativa”, dice el informe.

Los retos

Uno de los retos mayores en la implementación del acuerdo, según el Instituto Kroc, reside en brindar garantías y protección a los líderes sociales, los excombatientes de las Farc y sus familias, e incluso a “comunidades en riesgo humanitario”. “



“Este riesgo se da por la presencia de actores armados ilegales y bandas criminales en zonas de implementación. El acuerdo de paz genera instrumentos que dan respuesta integral a estos riesgos de seguridad y protección. Es importante avanzar en el despliegue territorial de los mismos”, dice el informe.



También una de las preocupaciones es que “líderes y comunidades involucrados en procesos derivados del Acuerdo como lo son la restitución de tierras, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la justicia transicional y la reivindicación de derechos colectivos y de género, están siendo blanco de agresiones y homicidios”.



Con ese fin, Kroc hace un llamado, entre otras tareas, a fortalecer los mecanismos preventivos de protección como las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los mecanismos de protección colectiva comunitaria y étnica.



También, en el informe se hace una llamado a “avanzar de forma más rápida en la implementación de la reforma rural integral y las medidas de apertura democrática recogidas en el Acuerdo Final”.



En este punto resalta la importancia de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), de los Planes sectoriales de reforma rural, entre otros puntos donde las elecciones locales de este año deben asegurar que candidatos estén comprometidos con la articulación de esas políticas entre la Nación y sus territorios.



“Es de suma relevancia acelerar el ritmo de implementación y asegurar que las principales medidas tengan concreción en las regiones y avancen en la protección y garantía de los derechos humanos, incluido la protección y seguridad de los líderes sociales y constructores de paz en los territorios”, concluye el Instituto Kroc.



REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticiaET