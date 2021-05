Legítima defensa vs. agresión / columna de Jaime Lombana

La Constitución reconoce el derecho que le asiste a la protesta social, expresión democrática derivada de una crisis real. Dentro de ese legítimo disenso social se mimetizan grupos que consuman violentas agresiones a bienes jurídicos individuales propios o de terceros, como la propiedad, la integridad y la vida, surgiendo el debate de cuál debe ser la reacción de la Fuerza Pública y en qué condiciones pueden defender los particulares esos derechos, asuntos dogmáticos sobre los que la justicia tendrá que pronunciarse, con apego a pruebas del caso en concreto.

El estudio de la legítima defensa ocupa un importante espacio en la biblioteca de los académicos del derecho, y su fundamento lo ubicaban en un derecho natural previo al reconocimiento normativo, un derecho innato, antiguo como el hombre, cuya raíz surge del propio instinto de conservación. Pero los autores dominantes en la materia lo centran en una necesidad supraindividual de prevalecimiento del propio derecho, lo que deberá valorarse en las causas que inundaran los estrados judiciales.



El art. 32.6 del Código Penal señala los requisitos consuetudinarios de la justificante: que se obre en defensa, debiendo repeler o impedir la agresión; que se deba hacer algo para evitar que la agresión ilegítima consume una lesión a un derecho propio o ajeno; que la agresión sea actual o inminente, y proporcional, porque la defensa no puede ser venganza, aunque el derecho penal ad hoc presenta dificultades para que el juez pueda diferenciar la repulsa justa de atenuantes como ira y dolor cuando se está bajo el “apremiante impulso de la sangre”.



(Lea también: Van 47 investigaciones en la Policía por exceso de fuerza)



El deber de la Fuerza Pública y de los ciudadanos es respetar y garantizar la disidencia política y la protesta pacífica. También se tiene el deber legal de proteger los bienes jurídicos colectivos e individuales, por lo que la Fuerza Pública está amparada por las justificantes legítima defensa y el estricto cumplimiento de un deber.

La defensa del particular es legal cuando el Estado no pueda impedir la agresión injusta. Es la autoridad la que en primera instancia debe cumplir con la protección de bienes jurídicos FACEBOOK

TWITTER

La legítima defensa es imprescindible en la prevención general; la justicia no puede sancionar al que obra en defensa propia o de un tercero, no es justo castigar cuando cualquier otro humano hubiese reaccionado de igual manera, cumpliendo una función analógica a la pena, puesto que intimida al delincuente de cometer agresiones ilegítimas y envía un mensaje de prevención general al defender el orden jurídico, resultando más efectiva que la propia pena por coincidir con el momento de la agresión y no tener efecto años después con la sentencia.



La defensa del particular es legal cuando el Estado no pueda impedir la agresión injusta. Es la autoridad la que en primera instancia debe cumplir con la protección de bienes jurídicos, pero la ayuda estatal en algunos casos llega tarde; entonces, cumpliendo los requisitos normativos, el particular puede repeler la agresión. Una minoría sostiene una “subsidiariedad de la legítima defensa”, con el argumento de que es un derecho derivado del Estado que permite actuar cuando los órganos oficiales estén ausentes. La doctrina mayoritaria sostiene que la imposibilidad u omisión de respuesta estatal no es requisito esencial para la defensa justa del particular, por lo que la defensa será siempre un acto meritorio.



En Europa impera la teoría dualista de la legítima defensa, sostenida por los maestros Roxin y Luzón Peña, por proteger bienes individuales, pero también preserva el principio del prevalecimiento del derecho, lo que contiene una mayor trascendencia social, el carácter supraindividual: la necesidad de defensa del orden jurídico.



Nuestra jurisprudencia tendrá que pronunciarse sobre lo señalado y acerca de eventuales casos de exceso extensivo de la defensa, valorando las circunstancias en que se encontraba el policía, soldado o el particular dentro de esa prognosis posterior objetiva o contexto, para llegar a decisiones justas en las que deberá valorarse, entre otros aspectos, si el exceso fue doloso o imprudente.



(Siga leyendo: No disparen / Columna de Héctor Riveros)



JAIME LOMBANA / ESPECIAL PARA EL TIEMPO