El director de la Policía, general Henry Sanabria, habló sobre la retención de casi 80 policías en San Vicente del Caguán el pasado mes de febrero; los hechos dejaron un policía y un campesino muertos.

El general Sanabria habló con Noticias Caracol sobre esta situación y afirmó que: “El apoyo llegó de Villa Garzón, se instalaron en la base militar, pero infortunadamente ellos amenazaron y enviaron un policía de nosotros a advertir que si salían mataban a siete policías, por eso ese apoyo no pasó la calle, que son 50 metros".



De la misma manera aseguró que “prácticamente el señor ministro del Interior se canjeó por los policías”.



#ATENCIÓN | Director de la Policía dice que lo ocurrido con sus hombres en el Caquetá sí fue un secuestro. "El señor ministro del Interior se canjeó por los policías", recalcó el general Sanabria.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/Ksy45E90hc — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 23, 2023

El general aseguró al medio de comunicación que las personas que retuvieron a estos policías “supeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente fuera y eso no iba a pasar. Y que si en el documento del protocolo de entrega no quitaban la palabra secuestro, no los entregaban. Entonces el señor ministro dijo ‘coloquemos lo que ustedes quieren colocar ahí’, pero es claro que fue un secuestro y así lo ha dicho el señor ministro”.

