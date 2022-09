El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, manifestó una profunda preocupación por los cambios a última hora en el texto de la ponencia de la reforma tributaria que debilitan los impuestos a las bebidas endulzadas.



(Le puede interesar: Tributaria ha recibido más de 670 proposiciones para el primer debate)



Para el Colectivo, la industria sigue expandiendo su radio de influencia con falsos argumentos ante la sociedad, planteando que medidas de salud pública afectarían a la población más vulnerable en Colombia.



(Además lea: Alimentos ultraprocesados están relacionados con el cáncer, según estudios)

(No deje de leer: Meta a cuatro años de la tributaria ya está en la mitad de lo previsto)



“Manifestamos nuestra preocupación por los cambios impulsados por la industria de bebidas endulzadas y algunos congresistas que buscan debilitar y deformar la propuesta de impuesto a las bebidas endulzadas dentro de la reforma tributaria”, sostuvo la abogada Yessika Hoyos, vocera de la campaña ‘Dulce veneno: el antídoto es la verdad’, que impulsa el Cajar.

Los cambios a los impuestos de las bebidas azucaradas preocupan al colectivo de abogados José Alvear Restrepo que considera que se beneficia más a las empresas que a los ciudadanos dijo Yassika Hoyos vocera del tema pic.twitter.com/ify4VckmI0 — Manuel Salazar (@manolitosalazar) September 30, 2022

El Colectivo, en un comunicado, también resalta que buscan aprobar el nombre del impuesto, pero evadiendo el efecto real en salud pública.



(Le recomendamos leer: Reforma tributaria: sacarían a los embutidos de la lista de alimentos gravados)



“Sabemos que algunos de los cambios solicitados por la industria y sus congresistas buscan que la medida no tenga ningún efecto real. Es decir, buscan aprobar el nombre del impuesto, pero evadiendo el efecto real en salud pública. La interferencia de las industrias representa un riesgo para las democracias y los derechos humanos en la región”, puntualizó.



La organización, además, hizo un llamado urgente a los ministerios de Hacienda y Salud, para que cumplan con el clamor de la ciudadanía que pide políticas públicas que prevengan enfermedades no transmisibles.



“Hacemos un llamado al presidente Gustavo Petro, a la ministra de Salud, Carolina Corcho y al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para que defiendan la propuesta de impuesto que hemos impulsado desde la sociedad civil y no permitan que el lobby de estas industrias en el Congreso impida una regulación adecuada”, concluyó Hoyos.



(Además lea: Reforma tributaria: panaderías no pagarán impuesto a alimentos ultraprocesados)



ELTIEMPO.COM