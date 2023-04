Cuando alguien tiene un pleito con una constructora, porque esta le incumplió con la fecha de entrega o alguna especificación de su vivienda, muy probablemente piensa en acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero son pocos los que saben que pueden encontrar una solución a través de las cámaras de comercio, con uno de sus mecanismos alternativos de solución de conflictos, que se conoce como el arbitraje nacional.

En Colombia, resolver una controversia enmarcada en un contrato toma un promedio de 28 meses en la justicia ordinaria (ante un juez), casi dos años y medio, indica la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). Esto, sin contar los tiempos de segunda instancia y apelación, cuando hay lugar a ellos. En cambio, con arbitraje tarda unos 17 meses.



En esta materia, la capital del país es un referente regional. Su Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC) funciona desde hace 39 años y es de los más reconocidos en América Latina. Además, este centro es la sección nacional de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (Cicac). Su director, Gustavo Andrés Piedrahita Forero, incluso asegura que es el más prestigioso de la región, por el alto número de casos que recibe al año, por su reputación y su posicionamiento. También son prominentes su infraestructura y su tecnología que, según la CCB, están “al nivel de sus homólogos en París, Madrid y Nueva York”.



En condiciones de normalidad, indica la institución, este recibe en promedio 340 radicaciones de demandas anuales en arbitraje nacional. Y este año, con corte al 26 de septiembre (269 días en total), se habían recibido 275, lo que se traduce en poco más de una diaria.

Según Piedrahita, hacia el final del año las personas tienden a apurarse para iniciar estos trámites. “Septiembre, octubre y noviembre son los meses en los que más demandas se radican, entonces creo que vamos a estar (a fines de 2022) en alrededor de 380”, apunta.

Comportamiento del arbitraje nacional tramitado en Bogotá

El promedio se vio alterado significativamente en 2017, con 450 demandas, y en 2020, con 289. En el primer caso, el repunte se explica por el número de radicados de una misma parte, pues se trató de un proyecto de edificio en Bogotá en el que una constructora vendió apartamentos, pero no cumplió, por lo que fue demandada por muchas personas a la vez. Y en 2020, la reducción ocurrió por la pandemia de covid-19.

¿De qué se trata?



Este mecanismo alternativo tiene tres ventajas: primera, las disputas se resuelven de manera ágil y eficiente, con decisiones que tienen los mismos efectos que una sentencia judicial. Segunda, promueve la participación directa de los involucrados. Y, tercera, cuenta con árbitros que no solo se especializan en resolución de conflictos, sino también en el tema del problema que van a mediar.



En arbitraje nacional la CCB tiene más de 500 operadores, rigurosamente filtrados. Estos, según el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (Ley 1563 de 2012), deben cumplir, como mínimo, “los mismos requisitos exigidos para ser magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial”.

Esos árbitros zanjan conflictos de contratos entre personas o empresas, entre particulares y entidades del Estado, y entre entidades públicas. Por ejemplo, la disputa sobre la programación en franjas horarias infantil y de adultos entre Caracol Televisión S.A. y la Comisión Nacional de Televisión en 2009, la cual ganó esta última; o la de agosto de 2022, en la que se determinó que Ecohilandes S.A.S. incumplió un contrato de suministro de productos a Natura Cosméticos Ltda.



Al servicio pueden acceder quienes pacten una cláusula arbitral en un contrato o inscriban luego un pacto arbitral. Es el requisito fundamental para que se inicie el proceso, así como lo es que todas las partes estén de acuerdo en usar este mecanismo. Una vez que esto se fija, se radica la demanda para luego sortear o elegir de común acuerdo el árbitro del caso.



Después, se surte una audiencia de conciliación, que por ley debe agotar todo proceso. Si esta fracasa y no hay acuerdo, entonces el árbitro fija sus honorarios, que deben pagarse en los 10 días siguientes. Luego, se empiezan a dar los mismos pasos de un proceso judicial: etapa de pruebas, testimonios, interrogatorios, entre otros.

Los involucrados asisten a las audiencias cargados de emociones, reclamando o negando algo, cada uno con su abogado, y cada abogado con un argumento jurídico que refuta al del otro. Hacia el final del proceso, se realizan unos alegatos de conclusión y, por último, el tribunal dicta lo que se llama el laudo arbitral, que tiene los mismos efectos que la sentencia de un juez y es de obligatorio cumplimiento.



“Estos son procedimientos con expectativas, que tienen un montón de connotaciones patrimoniales y morales muy fuertes; ahí no llegan las personas precisamente por ser amigos, sino que llegan precedidas de un montón de conflictos y discusiones”, precisa el director del CAC. Por eso, allí suele terminarse la relación comercial.

Disputas más frecuentes

Los temas que más generan conflictos están enmarcados dentro del derecho comercial, pues significan un poco más de tres de cada cinco demandas arbitrales (el 64,68 por ciento), según los datos recopilados entre 2015 y 2021. Se trata del “típico incumplimiento de contrato en el marco de una actuación mercantil” y están involucradas las empresas y empresarios, explica el director.



En esta rama se cuentan las disputas relacionadas con obra civil (por ejemplo, compensaciones por incumplimientos), sociedades, suministro de mercancías, arrendamientos, entre otros.

Las tres especialidades que reciben más conflicto.

Después del comercial, el grupo que le sigue en representatividad es el administrativo, con el 14,93 por ciento. En este se tratan los casos en los que están involucrados ministerios, concesiones que atañen a la infraestructura pública o de telecomunicaciones, consultorías o servicios en salud.

En cuanto a los motivos de cierre de procesos, el laudo arbitral es el gran protagonista. Las estadísticas entre 2017 y 2021 muestran que al año se profieren 120 laudos en promedio (uno cada tres días). Si se tiene en cuenta la media de casos anuales (340), se puede hablar de una representatividad de decisiones de un 35,29 por ciento.

Laudos proferidos

Vale aclarar que muchos casos se caen por causas ajenas al tribunal. En 2021, por ejemplo, el laudo fue el principal motivo de cierre, con un 40,4 por ciento, a lo que se suman otras conclusiones satisfactorias como los acuerdos conciliatorios o entre las partes (10,4 por ciento). Pero muchos procesos se cerraron por el no pago de honorarios del tribunal (19,6 por ciento), entre otros motivos.

Precisamente sobre el costo del arbitraje, este se define teniendo en cuenta el valor de las pretensiones (en cuánto se estiman los perjuicios) y el número de árbitros, que puede ser uno o tres. Para hacer ese cálculo, el CAC tiene un simulador en su página web, accesible a cualquier ciudadano.

Motivos de cierre en el 2021

Si se trata de, por ejemplo, un caso con un árbitro y cuyas pretensiones son de 400 millones de pesos, el tribunal cuesta 32’130.000 pesos, que incluyen los pagos de árbitro, secretario y CAC, y el IVA. Si se requirieran tres árbitros, el monto sube a 42’840.000 pesos.



Pero hay que tener en cuenta que estos son casos de mayor cuantía. El CAC hace énfasis en que muchos se adelantan sin costo, pues el arbitraje no es “solo para ricos”.

‘No es un mecanismo para ricos’: Gustavo Piedrahita, director del CAC

¿Por qué son importantes los métodos alternativos de solución de conflictos?

Porque permiten que las personas no tengan que devenir sus controversias directamente al juez. Tampoco somos la competencia de la justicia ordinaria; somos completamente diferentes.



Desde que se crearon estaban pensados para darle al ciudadano un verdadero acceso a la justicia. Porque el acceso a la justicia no es tener la oportunidad de radicar una demanda, eso es muy sencillo. El verdadero quid del asunto es que te resuelvan el conflicto, que tengas justicia. Y eso es a lo que vienen los mecanismos, a acompañar a la justicia ordinaria en que la resolución de la controversia sea efectiva, pero con elementos trascendentales para eso, como la rapidez y la especialidad.

Gustavo Piedrahita Forero es el director del Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC) de la Cámara de Comercio de Bogotá.

¿De qué se trata el recién lanzado arbitraje societario?

El derecho societario es muy técnico: de cuántas acciones, si lo vendió, si tenía la facultad, el derecho preferencial... Unos temas absolutamente técnicos en cuanto al manejo de una sociedad. Y lo que hicimos fue proponerle a la Corte Arbitral una especialidad únicamente relacionada al conflicto de los socios y de empresas por sociedades.



Con un factor adicional: vincular únicamente a las personas que tengan absoluto conocimiento del tema. Ejemplo: Francisco Reyes Villamizar, exsuperintendente de Sociedades, el que se inventó la ley de la SAS; Néstor Humberto Martínez (exministro de Justicia y exfiscal General), y Jorge Gabino Pinzón (exsuperintendente bancario y de Sociedades). Porque si a los otros beneficios le pones que el conflicto lo va a resolver alguien con ese nivel de conocimiento, eso hace que la gente vaya con mayor tranquilidad a solucionarlo.



Hablando de costos, ¿el arbitraje es accesible para todos?

Se ha hablado que los mecanismos de resolución de controversias, y generalmente lo que administran los centros privados, son para ricos. Entonces ha empezado a generarse un mito de que eso es muy caro. Y no lo es. Esto no es un mecanismo para ricos.



Hay elementos como el amparo de pobreza, que la gente puede decir "no tengo para pagar el procedimiento" y el tribunal puede aceptarle eso, que está en la ley; o también existe el arbitraje social (para casos de menor cuantía: menos de 400 s. m. m. l. v.), en el que las partes pueden adelantar todo el trámite arbitral sin pagar un solo peso. Desmitifiquemos el arbitraje. Los grandes casos empresariales se resuelven aquí, sí, pero también los pequeños y los que no tienen costo. El arbitraje es para todos.

PAULA ANDREA GAVIRIA AUCIQUE

Subeditora del Impreso

EL TIEMPO