Así fueron las últimas horas del jefe del organismo acusador

Solo su familia y sus asesores más cercanos sabían que Néstor Humberto Martínez tenía lista su renuncia.

En al menos tres reuniones confidenciales repasó una y otra vez los distintos escenarios de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la extradición de Jesús Santricht. Y desde un comienzo sostuvo que se iría del cargo si, como se sospechaba, se le iban a atravesar a su entrega a la justicia de Estados Unidos.



De hecho, EL TIEMPO estableció con fuentes de Casa de Nariño, que Martínez alcanzó a advertirle al alto gobierno que daría un paso al costado si eso sucedía.

En efecto, el martes pasado, después de ir a la plenaria del Senado a defender el proyecto de ley anticorrupción, que su despacho venía impulsando, pasó por el palacio presidencial.



“Martes y miércoles estuvo metido en el Senado ayudando a que se aprobara el articulado. Lo vi normal, supertranquilo. Nos sentamos a ver artículo por artículo y no dijo nada de irse. En el fondo, me sorprendió”, le dijo a este diario el senador Germán Varón, ponente del proyecto.

Visita a Casa de Nariño

El martes, después de dejar un 60 por ciento del articulado aprobado, salió hacia la Casa de Nariño. Y a eso de las 3:30 de la tarde ingresó al despacho del alto consejero para la política, Jaime Amín.



“Pasó a comentarme en qué iba la ley anticorrupción y qué artículos son los que faltan. Si mal no recuerdo, salió de mi oficina hacia las 4 de la tarde”, le admitió Amín a este diario.



Fuentes de la Casa de Nariño aseguraron que Martínez permaneció algunos minutos más, durante los cuales sostuvo una segunda reunión en la que habría advertido que se iría de inmediato del cargo si la JEP frenaba la extradición.

Algunos aseguran que el presidente Iván Duque ya no estaba a esa hora en Palacio. Pero otros dicen que sí se alcanzó a saludar y a hablar con Martínez. Lo concreto es que, hacia las 4:24 de la tarde sostuvo una conversación con una reportera, sobre las noticias del ‘cartel de la toga’, y confirmó que estaba saliendo de Casa de Nariño.



Con la certeza de que la decisión sobre Santrich se avecinaba y la convicción de que ese era su tiquete de salida, Martínez siguió con su agenda como si nada.



El miércoles volvió a madrugar al Congreso, y hacia las 11:30 recibió una llamada de una asesora: “Le dije que la JEP acababa de negar la extradición de Santrich, y el Fiscal tomó la decisión de devolverse a su despacho. Llamó a la vicefiscal María Paulina Riveros y al fiscal delegado ante la Corte Suprema, Fabio Espitia, y con ellos afinó su dimisión”.



De manera paralela, pidió citar a una rueda de prensa.



“Ese desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi consciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden. Por eso he presentado renuncia irrevocable”, dijo hacia la una de la tarde, frente a decenas de periodistas, cámaras y grabadoras.

Con su familia

De inmediato llegaron a su oficina su esposa Claudia, su hijo Camilo y su hija María Claudia, quienes lo acompañaron mientras recibía decenas de llamadas de todos los sectores del país. A las 4 de la tarde, Martínez se desplazó de nuevo a la Casa de Nariño y se reunió con el presidente Iván Duque, a quien le explicó los motivos de su dimisión irrevocable.



Luego salió hacia el búnker a sostener la reunión semanal, vía Skype, con los fiscales seccionales. Pero esta vez no les preguntó cómo iban los procesos. Simplemente se despidió.



“Nos duele, pero el jefe fue consecuente con sus convicciones”, dijo uno de ellos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET