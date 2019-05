Así fue el pulso en las entrañas de la JEP por el caso Santrich

La decisión de no extraditar al exjefe guerrillero Jesús Santrich estaba tomada desde el lunes.

EL TIEMPO estableció que su ponente, el magistrado Jesús Ángel Bobadilla, les entregó el fallo a sus compañeros de la Sala de Revisión para que analizaran que este contenía todas las posturas jurídicas expuestas durante casi siete meses de discusiones.



Bobadilla –quien antes de llegar a la JEP trabajó en el despacho del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Eyder Patiño– lideró el bloque que defendió desde un comienzo la tesis de que sí se le podían pedir pruebas a EE. UU. para que sustentara el pedido de extradición por narcotráfico contra Santrich y que –por conveniencia para las víctimas– debía quedarse en Colombia.

En esa tesis se alineó Caterina Heyck (quien antes de llegar a la JEP asesoró a ministros del gobierno Uribe y pasó por la Fiscalía); y el caleño Adolfo Murillo, magistrado del que poco se sabe.



Los tres –Bobadilla, Heyck y Murillo– conformaron el bloque que decidió la suerte del exguerrillero y que le ordenó a la Fiscalía liberarlo de inmediato y hasta compulsó copias para investigar a funcionarios de esa entidad por supuestas irregularidades.

Pero, tal como lo reveló EL TIEMPO, las otras dos magistradas de esta Sala se negaron hasta último minuto a secundar esa tesis, que desencadenó una tormenta política y judicial.



Las magistradas Claudia López Díaz y Gloria Amparo Rodríguez decidieron poner de su puño y letra en el texto del fallo que salvaban su voto y que incluían las razones por las cuales creían que la JEP se estaba extralimitando en sus funciones. Incluso, calificaron la decisión mayoritaria como una invasión a las competencias de otras entidades del Estado.



“La Sección no tiene la facultad o competencia legal para disponer la libertad de Hernández Solarte, ya que la restricción o restablecimiento de ese derecho se afecta por una disposición normativa que habilita exclusivamente a la Fiscalía”, anotó Rodríguez en su salvamento.

Y puntualizó que sus compañeros no agotaron todos los medios probatorios, y que su actuación estuvo delimitada a tener acceso y cuestionar las pruebas “sin realizar un esfuerzo adicional para obtener la convicción mediante el empleo de otros medios”.

López Díaz, por su parte, dijo que la Sala no requería ejercer una actividad probatoria en este caso, tal como lo hizo al exigirle a Washington el envío de evidencia. Añadió que se decretaron pruebas imposibles de conseguir y no se pidieron otras que eran idóneas para determinar la fecha de los hechos imputados.



La magistrada señaló que sus compañeros de sala declararon ilícitas otras evidencias sin tener competencia para ello y asumieron el rol de un juez extranjero, alterando su competencia en el marco de la cooperación judicial.



“La mayoría desnaturalizó la garantía de no extradición; ejerció de manera deficiente sus obligaciones probatorias; declaró la ilicitud de algunas pruebas y compulsó copias a ciertos funcionarios de la Fiscalía, sin una justificación probatoria y argumentativa suficiente; y concedió la garantía por unas conductas, según las autoridades extranjeras, asociadas al narcotráfico puro y simple, que no son de competencia de la JEP”, enfatizó López.



Al final, la mayoría 3 - 2 que se impuso dejó una división jurídica que impactaría las próximas decisiones que debe tomar esa Sala sobre los otros dos ‘Santrich’ que tiene en estudio: Diego González, conocido como el ‘Pollo’, y José Castro, alias el Doctor.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET