Los resultados que dejó la JEP en 2020 y los retos que vienen en 2021

El 2020 fue uno de los años más difíciles para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Las críticas de algunos partidos políticos, que incluso plantearon la posibilidad de un referendo para derogarla, estuvieron presentes a lo largo de su gestión.

Sin embargo, el mecanismo de justicia transicional cierra el año con resultados alentadores en cuanto al avance de las versiones, las investigaciones en los grandes casos abiertos y la participación de las víctimas.



(Le puede interesar: Las duras palabras del padre de Roux, líder de Comisión de la Verdad, para cerrar el año)



Ahora, para el 2021, se esperan las primeras decisiones de fondo contra responsables y la apertura de nuevos macrocasos.

Persistimos en tener una relación presencial y directa, tanto con los comparecientes como con las víctimas, pues su dignidad así lo exige FACEBOOK

TWITTER

Lo que dejó el 2020

A diferencia de otras organizaciones que bajaron su ritmo de trabajo en medio de la contingencia por covid-19, la JEP acaba este 2020 con un rendimiento fortalecido en tiempos de pandemia.



La Jurisdicción pasó de realizar entre 4 y 6 diligencias presenciales cada semana durante los primeros tres meses del año a llevar a cabo entre 15 y 20 virtuales semanalmente entre abril y diciembre. Desde el inicio del confinamiento hasta ayer, la JEP desarrolló 373 diligencias, que en su mayoría fueron versiones de comparecientes.



(Lea además: Ante llamado a versión libre, magistrada de la JEP se defiende)



“Esto es una ayuda enorme, pero persistimos en tener una relación presencial y directa, tanto con los comparecientes como con las víctimas, pues su dignidad así lo exige”, le dijo a EL TIEMPO el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.



La Jurisdicción termina el año con más de 308.000 víctimas acreditadas en los 7 macrocasos abiertos y más de 36.000 decisiones judiciales adoptadas. En cuanto a personas sometidas, la cifra llegó a 12.705, de las cuales 9.795 hicieron parte de las Farc; 2.795, de la Fuerza Pública, 125 eran agentes del Estado y otras 12 personas llegaron por casos de protesta social.



Otro de los resultados claves de este mecanismo transicional es su blindaje. Hasta el 23 de diciembre, la JEP les cerró la puerta a 3.777 intentos de colarse en su jurisdicción, que representan el 93 por ciento de las 4.063 solicitudes de amnistía presentadas.



(En otras noticias: Ocupan millonarios bienes de dos de los cerebros del 'Robo del Siglo')

En el 2021 se dictarán los autos de determinación de hechos y conductas correspondientes a los primeros siete macrocasos FACEBOOK

TWITTER

Los retos para el 2021

Durante los tres años que la JEP lleva en funcionamiento se ha abonado el terreno para que se expidan sanciones contra los responsables de los principales delitos del conflicto.



De acuerdo con el magistrado Cifuentes, “en el 2021 se dictarán los autos de determinación de hechos y conductas correspondientes a los primeros siete macrocasos y, luego de recibidas y contrastadas las versiones, se iniciará la expedición de las respectivas resoluciones de conclusiones”, paso previo a las condenas. Se espera que el año venidero dichas resoluciones se emitan al menos en los dos macrocasos más adelantados (secuestro y ‘falsos positivos’).

Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Foto: JEP

(Le puede interesar: ¿Por qué hay tensión entre Gobierno y Farc por entrega de bienes?)



“Los máximos responsables estarán sujetos a penas de hasta 20 años de prisión, salvo que decidan aportar verdad exhaustiva y asumir plenamente su responsabilidad”, resaltó Cifuentes.



Además, se espera que la JEP abra nuevos macrocasos, solicitud que han elevado varias organizaciones de víctimas.



Otro de los temas claves en la Jurisdicción para el 2021 será avanzar en el esclarecimiento del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, cuya autoría fue reconocida por miembros de las extintas Farc en 2020. Sobre este caso, la JEP ya recibió un primer testimonio, del hoy senador Julián Gallo, y se espera la versión de Rodrigo Londoño para que la Sala de Reconocimiento defina la ruta por seguir.

(Le recomendamos leer: 'La paz merecía grandeza del mundo político, pero eso no ha existido': entrevista con el padre de Roux)



El magistrado Cifuentes, al igual que lo hizo su homólogo de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, envió un mensaje al Gobierno para el 2021: “No hay que ponerle más trabas al acuerdo de paz. Los colombianos sensatos no podemos caer en la trampa de volver a la guerra. El sistema integral está dando frutos. Hay que dejarlo trabajar y no sabotearlo”.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com