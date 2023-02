El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias fue condenado en única instancia a 17 años de prisión en 2014 por las irregularidades presentadas en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS).



Este pleito judicial llegó hasta la Corte Constitucional, donde se ordenó una nueva revisión de su caso. Tras revisar el documento de impugnación del exministro se ratificó que era responsable de estas irregularidades y se mantendría su condena.

Sobre las 11 de la mañana de este 3 de febrero se inició la audiencia contra Andrés Felipe Arias, allí se presentaron el exministro y su defensa, el magistrado Gerson Chaverra, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.



El alto tribunal hizo un resumen de la actuación procesal en el caso, comenzando por la acusación de 2011 presentada desde la Fiscalía en contra de Arias. Para ese año el exministro recibió una medida de aseguramiento intramural que fue revocada.



En julio de 2014 Arias fue condenado a 209 meses de prisión por el incumplimiento a los requisitos legales y peculado por apropiación.



La Corte Suprema decidió mantener la condena contra Andrés Felipe Arias como el responsable de las irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro: "El objeto del negocio jurídico nada tiene que ver con ciencia y tencnología para que se hubiera optado por la contratación directa, desconociendo el principio de selección objetiva", aseguró la Corte.



La respuesta de Arias

Tras la lectura del fallo de la Corte Suprema de Justicia, el exministro se pronunció públicamente: "Toca respetar y acatar el fallo. Tenemos mil reproches y vamos a evaluar con nuestro equipo de abogados", y agregó que"la injusticia es mejor padecerla que inflingirla", agregó.



Tras ser abordado sobre la sentencia, Arias pronunció algunas palabras, alegando que esta fue "un copy-paste de la primera sentencia, si nos atenemos a ello con respecto a la celebración de contratos y en el lleno de requisitos a todos los ministros de agricultura los van a tener que meter a la cárcel".

Arias hizo énfasis en que estos procedimientos los realizan todos los ministros de agricultura y que "si no los meten a la cárcel es porque esto iba dirigido única y exclusivamente contra mí".



Con respecto al peculado, dijo que el magistrado aceptó que "no hay un testigo, no hubo una reunión, no hay una sola prueba que me vincule con la asignación irregular de quienes hicieron una trampa y que yo pude incidir", finalizó.

