La ‘app’, propiedad de la empresa Meta que es dueña también de Facebook e Instagram, se mantiene en constante actualización con tal de brindar nuevas opciones a sus usuarios y sobreponerse a otros servicios de mensajería, como Telegram.

Por tal razón, WhatsApp anunció los celulares que no tendrán más acceso a sus servidores porque cuentan con un sistema operativo no compatible con las nuevas funcionalidades. Los dispositivos con Android 4.04 y iOS 9, así como sus versiones anteriores, ya no tendrán la ‘app’.