Rey Carlos III tiene manías ‘extremas’: planchar los cordones y más

¿El príncipe mimado?

Tras ser oficialmente proclamado como Rey tras la muerte de la reina Isabel II, su mamá, se han desempolvado algunas de sus actitudes cuestionables.



Paul Burrell, mayordomo de Lady Di -exesposa de Carlos- reveló en el documental ‘Serving the Royals: Inside the Firm’ que lo denominaban como ‘el príncipe mimado’ porque no podía hacer nada sin ayuda.