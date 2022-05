Los signos más y menos compatibles sexualmente

Capricornio



Capricornio siempre sabe lo que quiere y por eso no pierde su tiempo con personas que siente que no valen la pena.



Si busca una pareja compatible en la cama y en la relación, salga con Capricornio y Escorpio. Evite a los signos Acuario y Géminis si no quiere salir lastimado.