Iglesia de Efeso

“Yo sé tus obras, y tu trabajo y paciencia; y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos” (Ap 2:2).



Iglesia de Smirna

“No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer” (Ap 2:10).