Navidad Negra en Colombia: ¿qué es y qué pasó en Pasto, Nariño?

“No podían permitirse volver a perder una ciudad clave en el camino a Quito y al Perú, en plena guerra continental”, sostuvo Arias a este diario.



“Logramos, en fin, destruir a los pastusos. No sé si me equivoco como me he equivocado otras veces con esos malditos hombres, pero me parece que por ahora no levantarán más su cabeza los muertos”, le dijo Simón Bolívar a Santander en una carta enviada desde Quito el 21 de julio de 1823.