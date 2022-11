Las razones por las que las personas procrastinan, según expertos

¿Por qué las personas procrastinan?

Aunque se piensa que la procrastinación es una acción asociada a la pereza, la realidad es que es más un asunto de manejo de emociones. Así lo establecieron Liz Fosslien y Mollie West Duffy, autoras de ‘How to Be Okay When Things Are Not Okay’ y entrenadoras de equipos y líderes.