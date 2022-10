‘Los Minions y sus amigos’

Los directores Derek Drymon y Bruno Chauffard decidieron animar una colección de cortos de los ‘Minions’ que tiene una duración de 48 minutos y hace parte de la franquicia de ‘Mi villano favorito’. Incluye minipelículas como ‘Ruedines’, ‘Cachorro’ y ‘Yellow is the New Black’.