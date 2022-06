Límite de velocidad en las vías

No se afane. La velocidad máxima aprobada en Bogotá es de 50 km/h y en áreas residenciales es de 30 km/h. En las vías nacionales los vehículos no pueden exceder los 90 km/h. Si maneja en doble calzada “que no contengan pasos peatonales, la velocidad máxima será de 120 km/h”, dice la ley.