Celebraciones en el fútbol que han causado polémica en el mundo

La camiseta de Balotelli

En un clásico Man. United vs. Man. City, en 2012, Mario Balotelli anotó a favor de los 'citizens' y festejó con un mensaje en su camiseta que decía 'Why always me?', en español: ¿Por qué siempre yo?, que según explicó, estaba dirigido a la prensa y a la serie de rumores que giraban alrededor de él.