¿Qué pasa si no asiste para ser jurado de votación?



En caso de no ir y no justificar su ausencia, le serán impuestas sanciones. Si es trabajador de entidades públicas, puede perder su empleo. Si no lo es, deberá pagar una multa de hasta diez salarios mínimos legales vigentes (10 millones de pesos en el caso de 2022).