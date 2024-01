Jerome: la joven libertaria que quiere ser presidenta de Colombia

El último mes ha sido un terremoto en la vida de Jerome Sanabria Herrera, una adolescente bogotana que pasó del anonimato a convertirse en una de las personas más populares —o impopulares— de las redes sociales en Colombia. Tenía 1.100 seguidores en ‘X’ —antes, Twitter— y hoy cuenta con 26.000. Le han hecho memes y fotomontajes. Le han dicho que es una influencer de la extrema derecha y hasta ha cruzado trinos con el mismo presidente Gustavo Petro. Le han escupido que es mentira que tenga 17 años y que solo repite discursos escritos por otros.

“Me han descalificado por varias cosas: por ser joven, por ser mujer y por hablar de asuntos de los cuales los jóvenes de mi edad no suelen hablar. Como si no tuviera derecho a tener un pensamiento crítico”, dice Jerome con una voz grave, reposada, muy distante a la dicción y al acento que suelen tener las chicas de su edad.

El 28 de noviembre se empezó a volver viral un video improvisado en el que ella aparecía, en el Senado de la República, expresando su preocupación por la reforma pensional del Gobierno Petro. Era una jornada convocada por Julio César Iglesias, reconocido analista financiero y contradictor acérrimo de las ideologías del mandatario colombiano. Es autor del libro ‘¿Y si gana Petro?’, publicado en la víspera de las elecciones, bajo esta consigna: “El favorito para ganar las elecciones propone destruir la economía colombiana”.



Jerome se conoció con Iglesias, durante la pandemia, a través de las redes sociales. Y pese a la diferencia de edades, entraron en una comunión de ideas y angustias. Por eso se sumó a su propuesta #NoConMiAhorro, de la que ella es vocera.



“Quiero hablar en nombre de mi generación, a la que la reforma pensional es la que más afectará. Y si bien como dice Julio (Iglesias), mi generación puede que no se esté preocupando por su pensión en este momento, en el 2070, cuando nos tengamos que pensionar, vamos a pagar las consecuencias”, dijo ante los senadores al expresar su preocupación porque se puso a hacer cuentas y comprendió que, cuando se cumpla ese plazo, no existirán los fondos suficientes para pagar su pensión y la de la los jubilados de entonces.

Jerome tiene 17 años y estudia dos carreras. “Siempre cumplo con todo lo que me propongo”, dice. Foto: César Melgarejo. El Tiempo

También acudió a las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) que proyectó que, para 2070, la participación de las personas de más de 60 años subiría a 32 por ciento, la de los de 0 a 14 años caería a 14 y los que están en edad de trabajar llegarán al 54 por ciento de la población. Contó también que, aunque ella sí quiere tener hijos, ese no es un plan de los jóvenes de esta época, que quieren viajar y estudiar y a quienes les angustian el futuro y el deterioro del planeta. “Les pedí, a nombre de mi generación, que rechacen rotundamente la reforma pensional. Les compartí mi intervención y la entrega de más de 12 mil firmas de personas que nos oponemos a la confiscación de los ahorros pensionales".



Ese video, ya se ha dicho, se volvió viral. Y ahí empezó el respaldo —y el acoso, o viceversa— contra una menor de edad colombiana que fue elegida, a los 15 años, como Consejera de Juventud de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, donde sigue viviendo.

El cruce de trinos con el Presidente

Días después, el 30 de noviembre, compartió otro video, esta vez, sobre sus cuestionamientos a la Reforma de la salud. “En resumen, esta reforma busca que el Estado sea el único proveedor del servicio. Le van a quitar a usted la libertad de elección, de saber en dónde quiere afiliarse para recibir el servicio de salud. Elimina la competencia porque deja un solo proveedor del servicio que sería el Estado, y eliminando la competencia se eliminan también las posibilidades de que mejore el servicio. Los colombianos necesitamos un sistema de salud que defienda la libertad de elección de los usuarios, la libre competencia de las EPS y las IPS y sobre todo la reducción de los costos de transacción”. Fue una nueva explosión mediática a la que se sumó el presidente Petro: “Así no es. No es con la mentira. ¿Quién dijo que solo habrá un proveedor del servicio? Habrá miles de prestadores de salud, la mayoría privados en todo el país. ¿Quién dijo que el paciente no podrá elegir? La reforma establece el principio de libre elección del paciente de su médico o médica. No le mientan a la ciudadanía, respétenla".

Estaba presentando un parcial en la Universidad del Rosario, donde acaba de terminar el segundo semestre de las dos carreras que estudia: Derecho e Historia. Sorprendida por el alcance de su publicación, e indignada, le contestó: “Así engaña usted a los jóvenes, Presidente. Su reforma propone dejar en manos del Estado (monopolio) los servicios de salud. ¿En dónde van a quedar las 14 mil IPS? Es falso que tengamos libertad de elección si solo tenemos un único proveedor y es el Estado".



María Fernanda Carrascal, congresista del Pacto Histórico, también la refutó: “Usando vilmente a una mujer de 17 años para atacar una reforma. La misma mujer a la que en contados años, o menos, le dirán que está muy joven, que mejor vaya a prepararse o a lavar platos”. El ex candidato presidencial Enrique Gómez, así como muchos, le respondieron a Carrascal: “¿Usando? ¿Usted duda de la autonomía y capacidad de opinión propia de Jerome? ¿Revisamos quién está descalificando de entrada a otra mujer?”.



Pero ella —tan joven y tan valiente, con un coraje de acero— parece no afectarse por tantos descalificativos. “Me han dicho que me están pagando las EPS, los fondos privados de pensiones y el Centro Democrático. Como si no pudiera pensar”.

Amante de la música ‘protesta’

¿Quién es realmente Jerome, fervorosa hincha del Atlético Nacional y amante —contradictoriamente, lo reconoce— de la llamada música ‘protesta’ y de la poesía? Es la hija de un publicista y fotógrafo ateo, Jorge Sanabria, y de Janeth Herrera, una trabajadora social que —dice— le ha enseñado a creer en Dios pero no en las instituciones religiosas. Una mamá a la que le gustaba el nombre Jerónimo, pero como nació mujer, decidió ponerle Jerome, que traduce esa palabra del castellano al francés. Es la hija menor de una familia en la que todos —menos su hermano Danny, el hijo mayor de su madre— tienen un nombre que empieza con la letra jota: Jorge y Jeannette—los padres—; Joyce, Jorge, Joshua y ella: Jerome.



Vive en el barrio Calvo Sur de Bogotá. Cursó hasta el grado séptimo en el colegio George Williams, perteneciente a la YMCA, ONG global con la que su mamá trabajó durante 24 años. Pero se aburrió por el matoneo que le hicieron —desde siempre— por ser tan estudiosa, por su liderazgo. Y aterrizó en el Nueva Alianza Internacional: un colegio mucho más pequeño y ubicado muy cerca de su casa, de donde se graduó con el segundo mejor puntaje del Icfes: 380. Lamenta que el resultado no le haya alcanzado para obtener una beca en el Rosario, pues su familia debe hacer grandes esfuerzos económicos para pagarle los estudios. Fue personera del colegio del que se graduó, ya siendo consejera de juventud de San Cristóbal. Recuerda que uno de sus más grandes logros fue gestionar y ganar un derecho de petición que interpuso ante el Distrito para que arreglaran el parque principal de su barrio, justo al frente del colegio, que se había convertido en un hervidero de ratas y basura.

Y se ha convertido en una rigurosa conocedora del sistema pensional colombiano —tanto del público como del privado— que es su principal prioridad —y preocupación— como líder juvenil. Y al que califica de ‘frustrante’. “Somos esclavos de la pensión. Nos toca trabajar toda la vida para poder pensionarnos, porque así lo dice el Estado”.

Y aunque se volvió una gran lectora porque desde segundo grado de primaria debía leer ocho libros al año —sobre todo, de literatura— asegura que su llegada a la política fue por pura casualidad.



Su mamá trabajó con el concejal José David Castellanos, que es el fundador de Pioneros, un movimiento social del que hace parte desde que lo conoció. Luego, trabajó un año con el alcalde electo Carlos Fernando Galán cuando pasó por el cabildo. Y más adelante, con el concejal Juan Javier Baena, también del Nuevo Liberalismo y miembro de Pioneros, organización de la que su mamá ha sido la encargada de la formación en liderazgo.

Jerome es Consejera de Juventud de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Foto: César Melgarejo. El Tiempo

—Entonces, ¿tiene afinidades con el Nuevo Liberalismo?



—Lo que pasa es que a ellos los quiero como si fueran de mi familia porque los conocí desde que tenía diez años. Como mi mamá trabajaba en el Concejo y mi colegio quedaba muy cerca, me recogía y me llevaba con ella para el trabajo. Debo reconocer que gracias a eso me empecé a interesar por la política, aunque disto mucho de los partidos políticos.



—Le gusta la política, pero dista de los partidos políticos. ¿Cómo es eso?



—No he estado en ningún partido pero he apoyado algunas candidaturas porque convergemos en las iniciativas sociales. Pero mi ideología no tiene nada que ver con el partido. Yo soy libertaria, pero no libertaria de los conservadores sino de los liberales de verdad.



—Pero usted hizo parte de las juventudes que apoyaron a Juan Daniel Oviedo en la campaña a la Alcaldía de Bogotá…



—Precisamente porque él no es un político: lo conocí el año pasado hablando del sistema pensional. Tenemos una visión muy parecida. Me pareció un tipo muy chévere, de datos, diferente, con el que compartimos la misma ideología, que se resume en la libertad: tanto en la económica como en la individual—.



Sus publicaciones han sido aplaudidas por los opositores al Gobierno Petro y, por eso, muchos consideran que es una aliada de la derecha. Son muchos los que la califican como una influencer de la oposición. “Para nada. No quiero encasillarme como influencer sino como una joven preocupada por su futuro y por la gente a la que le corresponde representar como consejera de juventud. Siento que los influencers políticos están supeditados a un caudillismo o a un partido. Y pase lo que pase, van a quedar con esa marca toda la vida. No estoy para defender a caudillos ni personas. Estoy para defender ideas.



​​—¿Qué tipo de ideas?



—Soy una libertaria. Creo que el Estado no se puede meter ni en tu bolsillo ni en tu cama y que tú puedes hacer lo que quieras con tu plata y con tus decisiones personales. Yo soy de la política de ‘vive y deja vivir’ y eso va muy en contra de todos los partidos porque todos siempre quieren imponerte algo—, responde, y muestra la pulsera que la acredita como miembro del Movimiento Libertario de Colombia, un colectivo a la cabeza del activista Juan Ángel.



Y entre esas libertades individuales, destaca varios asuntos que van en contravía de las consignas de los políticos de derecha. Y pone de ejemplo a María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, con quien algunos la han querido relacionar. “Estoy de acuerdo con el aborto y con la legalización de las drogas. Y siento que es un punto completamente distante a ella y a los demás miembros del uribismo”, dice y muestra el fondo de pantalla de su celular, en el que aparecen dos de sus ídolos abrazados: el cantante cubano Silvio Rodríguez y el poeta uruguayo Mario Benedetti. “Soy una libertaria a la que le gustan los comunistas”, sigue al reiterar que ha aprendido a distinguir y separar las ideologías políticas de las personas y los talentos.



‘Voy a ser Presidenta de Colombia’



Jerome insiste en que sigue siendo una joven como las de su edad, a la que le gusta reunirse con sus amigas a escuchar trova cubana: su música preferida. Y aunque siendo una niña soñaba en convertirse en periodista deportiva —para cubrir los partidos de su amado Atlético Nacional— la política le llegó como un cimbronazo que le cambió la vida para siempre.



—Usted ha dicho que quiere ser presidenta de Colombia en el 2050?



—Amén. Que así sea.



—¿Y cómo se prepara para eso?



—Leyendo. Documentándome. Estudio dos carreras: Derecho, porque, para cumplir el sueño de ser presidenta de mi país, debo saber cómo funcionan las leyes. Y estudio Historia también porque creo que, para ser presidenta, debo conocer perfectamente cómo ha sido nuestro pasado hasta el día de hoy. Siento que son un complemento ideal—, dice al insistir en que, cuando llegue a la política, será gracias a algún cargo de elección popular. Insiste en que aspira a llegar un punto en el que pueda subsistir por sus propios medios: tener una empresa, litigar, ganar su plata y no depender del Estado. “Eso iría en contra de lo que pienso como libertaria. No sería coherente hablar de libertad y, mañana, salir a tener un contrato con el Estado".



—¿Qué aplaude del gobierno Petro?



—Del progresismo me gusta el amor que profesa por el arte y la cultura, por la música y las artes como armas.



—¿Qué cree que pasará en las próximas elecciones presidenciales?



—Pienso que va a ganar alguien muy contrario a lo que representa Petro. Y creo que eso es muy peligroso porque los nombres que están sonando ahora, como el de María Fernanda Cabal y de otras personas que dicen tener ideas libertarias —tal vez por pegarse a una fuerza que ahora estamos viendo en Argentina— pero realmente están apegados a la política convencional que no está de acuerdo con las libertades individuales.



—¿A qué se refiere?



—Por ejemplo, se ha dicho que el Centro Democrático promueve las libertades económicas y vamos a revisar impuestos como el 4 por 1.000. ¿Y en qué gobierno se dio? En el de Uribe. Eso no es coherente.

Jerome se hizo viral tras expresar su opinión de la reforma pensional y la reforma de la salud planteadas por el actual Gobierno. Foto: César Melgarejo. El Tiempo

—Y hablando de Argentina, usted ha expresado cierta simpatía con el nuevo presidente, Javier Milei. ¿Qué opina sobre las airadas protestas que le han hecho en los últimos días?



—Sí, y por eso me han dado mucho palo en Twitter. Me genera inquietud saber que durante cuatro años, y con una inflación de 2 y 3 dígitos, nunca protestaron de tal manera sabiendo que la inflación es la que te quita la comida. Y ahora que él dice que va a implementar tantas medidas para intentar contrarrestar la inflación, intentando salvar la economía del país, salen a protestar.



—Pero la protesta hace parte de esas libertades individuales que usted defiende…



—El derecho a la protesta siempre debe permitirse porque es tu libertad, para que puedas expresar tu inconformismo. Pero cuando ese derecho termina en vandalismos o bloqueos de tránsito o de vías, pues ya se empiezan a sopesar los derechos. Tu libertad va hasta donde empieza la del otro. Eso aplica para Colombia y para cualquier otro país—.



Jerome, ya lo ha dicho, quiere tener hijos. Una familia. Quiere viajar por el mundo y hacer varias maestrías en Europa. Y aunque reconoce que no ha tenido novio, cuenta que está saliendo con alguien que la tiene muy ilusionada. “Tengo mi crush”, dice con una risa tímida y ondeando una melena despelucada, entre rubia y castaño, con unos ojos color miel que brillan a través de sus lentes, con la sonrisa jovial de una jovencita de 17 años que se está enamorando por primera vez. Llegará a la mayoría de edad el 15 de mayo del 2024.



“Aunque todavía soy muy chiquita, quienes me conocen saben que siempre cumplo con lo que me propongo”, dice.



JOSÉ ALBERTO MOJICA PATIÑO

EDITOR DE REPORTAJES MULTIMEDIA DE EL TIEMPO

@JOSEAMOJICAP

