Elecciones 2022: ¿cómo consultar su lugar de votación?

¿Qué pasa si no está de acuerdo con su lugar de votación?

Ad portas de las elecciones presidenciales ya no es posible cambiar el lugar de votación, pues el plazo venció el pasado 29 de marzo de 2022. Si quiere modifícalo, deberá esperar a las próximas fechas que anuncie la Registraduría para las siguientes contiendas electorales.



Eso sí, recuerde que solo puede modificar el puesto si cambió su lugar de residencia, barrio, ciudad, departamento o país; expidió la cédula antes de 1988 y no la ha inscrito o no ha votado en los últimos 30 años por no estar en el Censo Electoral.