Consejos para superar una ruptura amorosa y olvidar a su ex

¿Qué hacer para no caer en depresión?

La recomendación principal es encontrar el equilibrio: sentir el dolor, pero no 'echarse a la pena'. Salir con amigos y no aislarse de los seres queridos, pero no tapar la tristeza con licor y fiesta. Trabajar y dedicarse a los hobbies, pero darse también un espacio para reflexionar.

Con el tiempo, la interacción humana y los cuidados; es normal que se vaya superando y olvidando la pena.



"Cada duelo es único. Cada situación, vivencia y experiencia es única", concluyó la psicóloga experta en el duelo Lina Domínguez.