Candidatos presidenciales: estas son las fórmulas vicepresidenciales

Rodrigo Lara (Federico Gutiérrez)



El ex alcalde de Neiva también es cirujano y docente. Es hijo del ex ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y hermano del ex senador Rodrígo Lara Restrepo. Como alcalde logró implementar la plataforma de contrataciones transparentes y fue ganador del premio ‘Alcalde más Pilo de Colombia’.