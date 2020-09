Podría no volver a caminar por herida de bala que sufrió en desmanes

Juan Arce, el hermano mayor de Angie, la invitó a salir a dar una vuelta la tarde del 9 de septiembre pasado para que se despejara. Ella sufre de episodios de ansiedad, así que caminar le hace bien. Viven en el sector de Aures, en Suba, y salieron no muy lejos de la casa.

Al regresar, a eso de las 9 de la noche, el caos se había apoderado del barrio. “Estábamos llegando a la parte de arriba del CAI y vimos una aglomeración de personas agrediendo a la policía a piedra y luego salieron como 20 motos con policías abriendo fuego, en la avenida Tabor con calle 132”, denunció el joven.



Añadió que corrió con su hermana, pero que en un momento vio a un joven herido, así que decidió ayudarlo. Cuando se percató, su hermana ya no estaba. La buscó desesperadamente por la zona hasta que decidió volver a casa, creyendo que estaría ahí. No obstante, no había regresado.



Una llamada los alertó, ya que un taxista la llevó gravemente herida al hospital de Suba. Un gestor de convivencia de la Secretaría de Gobierno la acompañó. De inmediato se dirigieron a ese lugar. Allí le hicieron una primera cirugía. No obstante, pronto les avisaron que debían trasladarla al hospital de Engativá. A ese centro médico fue llevada la madrugada del 10 de septiembre.



Allí, de nuevo, la información sobre el estado de salud de Angie es precaria. Sus hermanos no entendían qué estaba pasando. No sabían qué cirugías le estaban practicando, ni qué tipo de herida tenía.



La mujer luego fue trasladada al hospital Simón Bolívar. Allí permanece en el piso quinto, aislada y con un pronóstico reservado.



Después de varios intentos, finalmente la familia pudo obtener algo de información. Una bala ingresó por la parte izquierda del abdomen y tras dañar varios órganos, se alojó en la columna. “Necesitamos saber qué va a pasar, puede quedar paralítica. Hay un 100 por ciento de probabilidad de que si pasa esto, quede así. Y esa no es la solución, tiene 23 años, tres hijos, su vida cambia por completo”, lamentó su hermano.



Ahora el drama de esta familia es que no ha sido posible obtener la historia clínica que les exigen en la Fiscalía General de la Nación para interponer la denuncia que permita iniciar con las investigaciones para determinar qué ocurrió con Angie.

