Yennifer Cobos. “Echando a perder se aprende. Aprendimos a coser y a confeccionar solas, de cero. Nuestras ganas de rebuscar eran más grandes que cualquier límite y hoy vemos eso reflejado en nuestro crecimiento.

Junto con mi hermana, Geraldine Cobos, de 31 años, decidimos emprender y crear nuestro negocio luego de que perdiéramos nuestros trabajos a raíz de la pandemia. Ella trabajaba en la venta de artículos deportivos y por eso vimos una buena oportunidad de emprender con algo similar.



Así que creamos Jirafit, una marca de confección y comercialización de accesorios deportivos y prendas personalizadas dirigidas, especialmente, a ciclistas y motociclistas. El taller lo tenemos dentro de la casa y desde nuestro hogar es donde hemos fabricado todo, hasta nuestros sueños.



Empezamos desde mayo del 2020, literalmente, con 100.000 pesos en la mano. Compramos la tela y arrancamos. Al comienzo, como todo, no fue fácil, compramos un par de máquinas y comenzamos a aprender. Ya hoy día tenemos varias máquinas de coser y de todo tipo. Hacemos todo, corte, confección, estampado y cocemos.



En realidad, creemos que hemos sido muy afortunadas, porque sin buscarla, llegó una grandiosa oportunidad. De la alcaldía local de San Cristóbal nos visitaron y nos comentaron sobre un programa llamado Impulso Local, con el cual podríamos vernos beneficiadas y podríamos crecer.



Yo me inscribí, hice todos los cursos y, en definitiva, es muy útil. Hay muchas cosas que uno no sabe, contabilidad, marketing, herramientas digitales, todo eso es conocimiento que uno como emprendedor no siempre tiene y lo ve fácil por el hecho de tener un negocio.



Para el 2022 logramos participar en unas seis ferias comerciales de la Alcaldía, una oportunidad gigantesca para darnos a conocer, para aprender también y, lo mejor de todo, vender. La llegada de Impulso Local a nuestro negocio y a nuestra vida nos permitió acceder a un beneficio económico con el cual logramos expandir nuestro negocio. Es otra ayuda que el programa otorga a los empresarios y emprendedores para, como su nombre lo dice, darnos un impulso.



Nos dieron tres millones de pesos, los cuales invertimos en una máquina collarín que nos hacía falta y que nos sirve parar mejorar la calidad de nuestros productos e innovar con otro tipo de prendas que permitirán expandirnos mejor, como vestidos de baño o camisetas.



Estos programas son necesarios, no solo por la ayuda económica, sino también por todo el conocimiento que nos dejan como legado”.