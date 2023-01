La casa disquera Steely & Clevie Productions informó que instauró una demanda en contra de varios artistas, productores y otros sellos discográficos por haber utilizado ilegalmente algunos elementos del dancehall jamaiquino de Fish Market, que también se conoce como “dembow”.



Dicha demanda fue instaurada en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, Distrito Central de California a Cleveland Constantine Browne (Clevie) y Anika Johnson es la persona encargada de representar al fallecido Wycliffe Johnson (Steely) y Steely y Clevie Productions como demandantes.

El recurso está dividido en tres grupos, donde los más afectados son artistas como: Daddy Yankee, Anuel AA, Yandel, Chris Jedi, Gaby Music… Francisco Saldaña (Luny), Víctor B Cabrera (Tunes), Carlos Isaías Morales Williams (Sech), Marcos Masis (Tainy), Juan Carlos Ozuna Rosado (Ozuna), Juan Luis Morera Luna (Wisin), El Cartel Records Inc y Gasolina Publishing Co.



En el segundo grupo de artistas, aparece el colombiano Sebastián Yatra, junto a Luis Fonsi con más de 10 canciones en la disputa, Mauricio Rengifo, conocido como El Dandee, integrante de la agrupación Cali & El Dandee, Farruko, Nicky Jam, entre otros.



Este ritmo fue estrenado oficialmente en 1989 y según el documento que consta de 82 páginas y que circula en Internet, gracias al portal de Jay Fonseca, involucra a varios artistas de talla internacional como son Daddy Yankee, Karol G, Sebastián Yatra, Anuel AA, entre otros intérpretes del género urbano.



Entre tanto, esta demanda data de finales de julio del 2022 y originalmente se presentó en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Central de California, por infracción de derechos de autor, donde se enfocaba en el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, alegando que varias de sus canciones tenían elementos en común con creaciones de Steely & Clevie Productions y luego, se consolidó en una sola acción legal que agrupa a múltiples figuras del reguetón.



El documento tiene un total de 82 páginas y fue presentado en exclusiva el pasado 6 de enero en el portal Dancehall Mag, donde se detalla que Daddy Yankee tiene más de 40 canciones asociadas en la demanda. Hasta el momento, el artista puertoriqueño no se ha pronunciado al respecto.



Sin embargo, el cantante El Chombo dijo: "Se puede registrar una letra o una composición con notas y acordes musicales. Pero no un patrón rítmico de percusión. Más completo imposible. No puedo hacer video ni hablar de eso por razones obvias. Aquí les dejo una sabilulía. PD. Ojalá le sirva a otros en cualquier género musical", dijo en sus redes sociales.

