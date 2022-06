Para contribuir en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y en la mitigación de contaminantes atmosféricos, varios países encaminan sus políticas a fomentar un transporte sostenible.

Además, con estos vehículos sostenibles se puede hacer un uso más eficiente de la energía, modernizar procesos logísticos y construir nuevos modelos de negocio.



Colombia no es la excepción y, por ello, en los últimos años ha enfatizado en unas políticas que propenden por este transporte sostenible con el objetivo de incrementar su uso en el país.



Cifras dadas por el Ministerio de Transporte revelan que de la meta fijada en el Plan Nacional de Desarrollo, de tener 6.600 vehículos eléctricos registrados en el RUNT para 2022, esta se cumplió satisfactoriamente e incluso se superó con 1.528 vehículos más, ya que, con corte al 31 de mayo, en el país había 8.128 vehículos eléctricos matriculados en el RUNT.

Actualmente, las cinco regiones con más carros eléctricos inscritos en el país son Bogotá, con 3.795; le sigue Antioquia, con 2.494; Cundinamarca, con 738; Valle del Cauca, con 469, y Santander, con 214. En cuanto a la tecnología híbrida, la capital del país también lidera, con 15.463. Después va Antioquia, que tiene 8.773; Cundinamarca, con 2.553; Valle del Cauca, con 1.924 y finalmente Norte de Santander con 1.481.



“En este balance, sin duda, ha sido importante la incorporación de flotas de cero y bajas emisiones en los sistemas de transporte público cofinanciados por la Nación”, explicaron desde el Ministerio.



Si bien en el caso colombiano, desde el Gobierno nacional se cofinancia hasta el 70 por ciento de los Sistemas de Transporte de las ciudades, en los territorios se deben buscar mecanismos que permitan encontrar fuentes de financiamiento alternas.



Por ejemplo, a través del artículo 97 de la Ley 1955 de 2019, se brindan instrumentos para el financiamiento de Sistemas de transporte, tales como: contribuciones por el servicio de parqueadero, estacionamiento en vía pública, infraestructura nueva para minimizar la congestión, áreas con restricción vehicular, multas de tránsito para el funcionamiento sostenible de sus sistemas de transporte público masivo y colectivo o transporte no motorizado, entre otros.



Y para seguir apoyando a los territorios en la adopción de estas fuentes que puedan aportar hacia la sostenibilidad de los sistemas de transporte del país, desde el Ministerio de Transporte se entregó a los gestores de los sistemas una cartilla para la implementación de fuentes alternativas de financiación para sistemas de transporte público.

Fabio Camacho, representante legal de la empresa de transporte La Ibaguereña, asegura: “Nos gustaría implementar estos transportes sostenibles para los pasajeros en Ibagué. Actualmente solo tenemos algunos vehículos que funcionan con combustible diésel”.



Según Camacho, debido al alto costo que tienen los vehículos sostenibles, que es de casi el doble, en comparación con los vehículos que no lo son, piden al Gobierno mayores facilidades de acceso o de crédito para obtener estos vehículos.



Por su parte, el presidente Iván Duque, a través del Plan Nacional de Desarrollo, habilitó la posibilidad de comprar flota de cero y bajas emisiones como componente elegible con recursos de los convenios de cofinanciación firmados entre la Nación y los municipios donde se implementan estos sistemas.



El país cuenta con flotas de buses eléctricos en el TransMilenio de Bogotá; en el Metroplús de Medellín; y en el Mío de Cali. Cabe destacar que Colombia es líder en América Latina en este segmento.



Entre los proyectos cofinanciados por el Gobierno Nacional y las alcaldía está el Metro Ligero de la avenida 80, en la ciudad de Medellín.



El presidente Iván Duque y la administración de la ciudad de Medellín firmaron el convenio donde se estableció que el Gobierno aportará 2,4 billones de pesos para la obra y la Alcaldía 1.1 billones de pesos.



Este metro de la 80 va a significar cinco millones de toneladas menos de emisiones de gases de efecto invernadero, además un millón de personas se van a ver beneficiadas con una movilidad más ágil y digna.



Tomás Elejalde Escobar, gerente general del metro de Medellín, destacó que “estos proyectos están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, van a contribuir en el mejoramiento del cambio climático, en el control de la contaminación atmosférica, la descarbonización, y también van a generar un impacto social y económico positivo en la región”.



Otro proyecto importante para conformar una red de transporte público sostenible es la actualización del Programa Integral de Movilidad de la Región Capital Cundinamarca (PIMRC).



Con la puesta en marcha de este programa se espera articular las visiones de desarrollo territorial y de transporte de la región Bogotá - Cundinamarca, reducir la congestión vehicular, disminuir la contaminación ambiental y aminorar la siniestralidad vial, mediante la implementación de un sistema de transporte integral que promueva el uso de medios más sostenibles.



Al respecto, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, durante el evento realizado el 13 de julio de 2021, expresó: “Se están materializando en tiempo récord obras y proyectos que duraron más de una década en estructurarse. Estamos dejando un legado real y concreto que va a trascender su gobierno y los nuestros”.

Otras fuentes sostenibles

También hay vehículos que funcionen a gas, a hidrógeno, híbridos, diésel y gasolina con ultra bajo contenido de azufre

Cabe aclarar que los vehículos eléctricos no son los únicos que son considerados sostenibles. También existen otras tecnologías que permiten que haya vehículos que funcionen a gas, a hidrógeno, híbridos, diésel y gasolina con ultra bajo contenido de azufre.



Para habilitar la transición hacia estas tecnologías de cero y bajas emisiones, se trabaja en la elaboración de la Estrategia Nacional de Transporte Sostenible (ENTS) entre los Ministerios de Ambiente, Energía, Transporte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad de Planeación Minero- Energética (UPME), a través de la Mesa Interinstitucional de Transporte Sostenible (MITS).



Esta integra la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME) y busca dar un impulso adicional al uso de energéticos y tecnologías vehiculares de cero y bajas emisiones.



Por ello, esta estrategia no considera únicamente el modo carretero, también busca generar lineamientos de ascenso tecnológico para los modos férreo y fluvial.

En esta línea, durante 2021, se desarrolló la Hoja de Ruta del Hidrógeno, que identifica la importancia de la implementación de este energético en el país.



Ahí se realizó un análisis de todas las etapas de la cadena de valor del hidrógeno, en donde se identificaron las fortalezas que tiene Colombia en materia de exportación, por sus zonas portuarias como la ciudad de Cartagena y autoabastecimiento por el gran recurso eólico en ciertas áreas de la región de Caribe.



Asimismo, se establecieron metas a 2030 y se identificaron los siguientes lineamientos de política: habilitadores regulatorios, instrumentos de desarrollo de mercado, apoyo al despliegue de infraestructura, e impulso al desarrollo tecnológico.



Para el sector transporte, entre las metas definidas en la Hoja de Ruta para 2030, se encuentran: tener entre 1.500 y 2.000 vehículos ligeros de pila de combustible; contar con entre 1.000 y 1.500 vehículos pesados de pila de combustible; y tener en servicio entre 50 y 100 hidrogeneras de acceso público en todo el país.



De igual modo, se expidió la Ley 2099 de 2021, la cual tiene la función de definir los mecanismos, condiciones e incentivos tendientes a promover la innovación, investigación, producción, almacenamiento, distribución y uso del hidrógeno que se destine a la prestación del servicio público de energía eléctrica y/o al almacenamiento de energía, así como a la descarbonización de los sectores transporte, industria e hidrocarburos, entre otros.



Sin embargo, las acciones frente a la utilización del hidrógeno como energético no se limitan al Gobierno. Actualmente Ecopetrol, junto a otros actores del sector privado están adelantando un piloto de bus con celda de combustible para evaluar los beneficios ambientales, de eficiencia energética y autonomía que trae consigo la utilización de hidrógeno en el transporte. Este está planteado para 2023.

La tecnología para mejorar el tránsito y el transporte

La meta es que Colombia utilice la tecnología como punta de lanza para mejorar la movilidad

Un salto tecnológico dio el Ministerio de Transporte. No solo se rediseñó para mejorar sus servicios al ciudadano, sino que sentó las bases para involucrar la tecnología en los procesos que tienen que ver con la infraestructura, el tránsito y el transporte en el país.

La meta es que Colombia utilice la tecnología como punta de lanza para mejorar la movilidad, reducir la siniestralidad y garantizar información oportuna para ayudar a los ciudadanos y a las autoridades en la toma de decisiones en tiempo real.



El campo de acción incluye la introducción de los Sistemas Inteligentes para la infraestructura, el Tránsito y el Transporte (ITS, por sus siglas en inglés) que ya tiene priorizados los servicios por donde comenzará la implementación y asuntos claves para los ciudadanos y las autoridades como los peajes electrónicos, el RUNT, la licencia de conducción digital y la transformación de la Superintendencia de Transporte que hoy hace supervisión inteligente.



Después de varios años de trabajo, hoy el Ministerio de Transporte cuenta con un Plan Maestro de ITS y el estudio de factibilidad para la implementación de una prueba piloto del Sistema Inteligente Nacional para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SINITT).



Los servicios ITS priorizados para ser implementados en los próximos diez años incluyen la de gestión de operación y provisión de información del transporte público, el control y señalización en tiempo real, el recaudo electrónico vehicular de transporte público, el apoyo a la gestión del transporte de carga, la información al viajero antes y durante la ruta, la aplicación de la ley en la violación de las normas de tránsito, la gestión de incidentes de tránsito y el recaudo electrónico de los peajes.

Estos servicios inteligentes apuntan al mejoramiento en la eficiencia operacional del sistema de tráfico. La data en tiempo real permite la toma de decisiones que conduzcan a un escenario de ciudades y territorios inteligentes en el país, en el que se tengan en cuenta las necesidades regionales articuladas con las nacionales.



El otro campo de acción es la digitalización de trámites que busca responder a las necesidades de los ciudadanos, facilitarles la vida, generar confianza y eficiencia, y garantizar al máximo el reconocimiento ágil de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.



Con el uso de las tecnologías se está logrando la disminución de tiempos y la mejora de calidad de prestación de servicios hacia los usuarios y actores del sector transporte.

Hoy el Ministerio trabaja en la primera fase del SINITT que contempla el intercambio inicial de datos con los sistemas de información al interior de la entidad y con los actores del sector, tales como las secretarías de Movilidad de Medellín y Bogotá.



La implementación de la prueba piloto, que contó con el esfuerzo conjunto del gobierno colombiano y el coreano, está prevista para los años 2022 y 2023.

Ciudades y territorios inteligentes

En alianza con el Ministerio de las TIC, se está apoyando a algunas ciudades para implementar Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (ITS).



Hoy se trabaja con el área metropolitana de Barranquilla para implementar el Sistema Inteligente de Recaudo Centralizado, Control de flota e Información al Usuario y Comunicaciones para el transporte público colectivo. En Manizales se está implementando el Centro de Gestión de Movilidad para la ciudad para mejorar la toma de decisiones basadas en datos y gestionar de manera inteligente la regulación del tránsito y el transporte, movilidad activa y sostenible, infraestructura y sistemas inteligentes de transporte flexibles

Peajes y recaudo electrónico

La posibilidad de tener en el vidrio panorámico una tarjeta electrónica que permita pasar por cualquier peaje en el país sin tener que parar a pagar está comenzando a ser una realidad en el territorio nacional.



El Ministerio del Transporte lo llama el Sistema de Interoperabilidad de Recaudo Electrónico que comenzó a operar el 1 de marzo bajo la marca Colpass. Hay 4 operadores con quienes se puede adquirir la etiqueta electrónica, también llamada TAG: Gopass, Copiloto, Facilpass y Flypass, y funciona en 12 peajes: Mondoñedo, Ramal Soacha, La Tebaida, Siberia, Caiquero, Bicentenario, Galapa, Juan Mina, Copacabana y Las Palmas. Y los peajes del Túnel de La Línea en Quindío y Tolima.

Digitalización de trámites

Se ha avanzado en simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos, y gracias a ello se ha logrado disminuir tiempos y mejorar la calidad de prestación del servicio a usuarios y actores del sector transporte.



Entre los nuevos trámites virtuales están el certificado histórico de licencias de conducción y el de vehículos; expedición, renovación y duplicado de licencia para tripulantes del sistema férreo; expedición de la certificación de instructor en conducción por primera vez, por renovación y recategorización; expedición o renovación de licencia o permiso para tripulantes de embarcaciones fluviales y fichas técnicas de homologación carga/pasajeros y mixto, normalización y marcación vehicular.

Registro Único de Tránsito 2.0

Después de tres años de trabajo interdisciplinario, en el marco del proceso de transformación digital, se realizó la evaluación técnica, legal y financiera de ocho ofertas de grandes empresas y consorcios que se presentaron para la nueva concesión del Registro Único de Tránsito (RUNT 2.0).



Con el nuevo Runt los ciudadanos disfrutarán de los servicios de la plataforma de forma más ágil, sencilla y segura, además, tendrán la facilidad de realizar pagos electrónicos en los trámites manejados directamente por la concesión.



Así mismo, el Ministerio de Transporte tendrá derecho a un porcentaje de participación de la explotación comercial de la información contenida en el registro, lo que generará un mayor control por parte de la entidad sobre los negocios que adelante el nuevo contratista con la información derivada de los registros.

Supervisión inteligente del transporte

La supervisión inteligente es hoy el eje del trabajo que adelanta la Superintendencia de Transporte que se renovó y ha adoptado metodologías automatizadas para la recolección de información de supervisión en campo y en tiempo real.



Su modelo de supervisión en concesiones e infraestructura le permite hoy georreferenciar hallazgos, realizar inspección objetiva de los supervisados, enfoque normativo aplicable y específico, registro y reporte de planes de mejora en tiempo real y la consolidación de datos e información de los servicios vigilados.



No solo está en capacidad de hacer análisis de cumplimiento de los reportes presentados por los vigilados, sino que cuenta con generación de actas de inspecciones automáticas (elimina la manipulación manual de la información) y puede mostrar mejoras entre la operación de los procesos misionales y la gestión documental.



Por primera vez en el país, la Superintendencia de Transporte recolectó y consolidó la georreferenciación y descripción de 597 puertos, muelles y embarcaderos concesionados y no concesionados que prestan servicio público a nivel nacional.

Esta tarea fue posible gracias a la estrategia ‘Visor Geográfico de la Infraestructura de Puertos’, una de las novedades que ha adoptado la entidad supervisora en materia de tecnología para lograr un control objetivo y en tiempo real. “Esta herramienta fue reconocida como buena práctica de la función pública en el programa ‘Magazine Sirvo a mi País 100’, del 16 de noviembre del 2021.



Actualmente está en construcción la capa de aproximadamente 446 rutas fluviales de servicio público autorizadas por el Ministerio de Transporte a las empresas de transporte fluvial.



Hoy la Superintendencia cuenta con dos aplicativos de información portuaria en línea, disponibles en la web: MARPOL, que permite el reporte de datos sobre disposición de desechos, y ‘SIPOR’, que permite el reporte del ingreso y salida de contenedores vacíos en 14 sociedades portuarias del país, consolidación y análisis de la información recolectada y medidas persuasivas para disminuir los tiempos de recepción de contenedores vacíos en los puertos.



También cuenta con herramientas tecnológicas que le permiten automatizar los procesos de revisión y verificación de la información reportada por los vigilados. Un algoritmo analiza la información administrativa, jurídica y financiera, y determina la situación de los vigilados. Genera alertas tempranas, identifica posibles riesgos y la posibilidad de corregirlas a tiempo.



Esta herramienta permitirá reducir de 6 meses a 10 días hábiles los tiempos de análisis al sustituir los estudios manuales de la información por verificaciones automatizadas a través del aplicativo.

