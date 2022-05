Desde que el Gobierno Nacional reglamentó la devolución automática de saldos a favor del Impuesto sobre las Ventas e Impuesto sobre la Renta (2020), la DIAN adelanta un proceso de innovación en sus canales digitales para facilitar las devoluciones a los contribuyentes.

La devolución automática es el reconocimiento que realiza la DIAN en forma ágil de los saldos a favor determinados en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta y Complementarios y del Impuesto sobre las Ventas (IVA), para aquellos contribuyentes y responsables de estos impuestos, que cumplan con los presupuestos previos establecidos por las normas que regulan la materia.



Y ¿quiénes tienen derecho a esas devoluciones automáticas? aquellos contribuyentes (personas naturales o jurídicas), que mantengan un nivel de riesgo que no sea alto acorde con el sistema de riesgos de la DIAN y que acrediten con factura electrónica los costos y gastos o impuestos descontables, según el caso, de acuerdo con lo explicado por Mabel Rocío Mejía Blandón, subdirectora de Devoluciones de la DIAN.



Es un proceso automático porque se realiza a través del servicio informático de devoluciones de la entidad, sin intervención humana y se obtiene la devolución en un término máximo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud.



Durante el inicio de la pandemia, del 13 de abril al 19 de agosto de 2020, operó otra modalidad de devolución similar conocida como 'Devolución Abreviada'. Bajo esta modalidad se realizaron aproximadamente 32.000 devoluciones por un valor de 12,2 billones de pesos, en un término de 15 días hábiles, lo cual representó un incremento del 223 por ciento en valor con respecto al mismo periodo del año 2019. Esta devolución expedita de saldos a favor establecida por el Gobierno Nacional permitió ayudar a la liquidez mejorando el flujo de caja para el sostenimiento de las empresas y en el caso de personas naturales para la atención de sus necesidades básicas, señaló la funcionaria.



"Entre agosto del 2018 y marzo de 2022, se han efectuado cerca de 239.000 devoluciones de saldos a favor por un valor de 59,55 billones de pesos. El incremento ha sido del 30 por ciento con respecto al mismo periodo del cuatrienio anterior", asegura Mejía. Manifestó, además, que "Gradualmente se ha reducido el tiempo promedio de las devoluciones ordinarias logrando en 2021 un tiempo récord de 25 días, siendo de cincuenta (50) días el término máximo legal establecido para las devoluciones ordinarias".



Las ciudades que encabezan el ranking de devoluciones son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Palmira, Popayán y Pereira.



Si está interesado en tramitar la solicitud de devolución o compensación de saldos a favor, debe tener en cuenta hacerlo dentro del término de dos años contados desde el vencimiento del plazo para declarar; tener el Registro Único Tributario actualizado y formalizado y también el certificado de existencia y representación legal.



Los contribuyentes pueden radicar sus solicitudes de devolución en forma virtual, sin desplazamiento a oficinas de la DIAN, y pueden hacerlo las 24 horas del día durante los días hábiles de la semana.



Para consultar su saldo a favor y hacer el proceso, puede ingresar a la página web www.dian.gov.co, menú transaccional y submenú acceso a los sistemas de información. Es indispensable contar con la firma electrónica. También puede consultar su saldo directamente en sus declaraciones (en la casilla de saldo a favor).



Las devoluciones de la DIAN se realizan previa presentación de la solicitud de parte de los contribuyentes y responsables que tengan acreencias con la entidad, utilizando el servicio informático de devoluciones y los canales institucionales de la entidad, por lo tanto, se hace un llamado a no dejarse engañar, pues hay quienes se aprovechan de la buena fe de los contribuyentes suplantando a empresas y funcionarios para pedir claves personales y así desocupar cuentas.



Por último, no olvide que a su correo electrónico registrado en la DIAN le llegará la notificación de la decisión final de su solicitud de devolución.

*Gestión Colombia. Una alianza de contenidos editoriales especiales de El Tiempo con Presidencia de la República. Con el apoyo de la DIAN.