En el sector bananero, del Urabá, muchos trabajadores han sufrido accidentes oculares en el proceso de corte de los racimos de banano. No pueden usar elementos de protección personal tradicionales como gafas de protección porque la humedad relativa en el lugar es del 95 por ciento y al usar estas gafas los trabajadores no pueden ver con claridad.

Así que el reto estaba en encontrar una solución que evitara tener más accidentes en la producción bananera. Para lograrlo, Positiva Compañía de Seguros en asocio con distintas universidades del país y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hallaron diferentes alternativas como: nuevos elementos de protección personal, nuevas herramientas de corte, o el uso de nanopartículas para modificar el látex del banano y que este dejara de ser nocivo para la salud.



Este es solo un ejemplo de cómo, a través de la innovación, se puede reducir la siniestralidad y propender por la seguridad y salud de los trabajadores de distintos sectores. Otro proyecto a destacar de Positiva es la creación del primer observatorio en seguridad y salud en el trabajo del país, y uno de los pioneros en Latinoamérica, que consolida toda la información, de los últimos 10 años, de las compañías sobre siniestralidad laboral, lugares, actividades económicas, entre otros aspectos, con el fin de divulgar conocimiento para orientar la toma de decisiones y de política pública, ya sea a nivel empresarial o de Gobierno y así disminuir la siniestralidad laboral.



“La pandemia nos dejó entrever las necesidades actuales del sistema de seguridad social y del sistema de riesgos laborales. Logramos detectar esa ausencia de información que existía y que nos llevaba a tener dificultades en la toma de decisiones”, explicó Camilo Gómez Cristancho, vicepresidente de promoción y prevención de Positiva.

Actualmente, el observatorio ya cuenta con más de 90 millones de datos de todos los siniestros laborales ocurridos y fue así como se descubrió que los accidentes más graves en el sector bananero se presentaban por el látex del banano al momento del corte. Gracias a esta información que genera a diario el observatorio, un sistema robusto y rápido, se pueden tomar decisiones y gestionar productos en pro de la prevención.



Según explicó Salin Avellaneda, líder del observatorio de riesgos laborales de Positiva, “este observatorio nos permite comparar y hacer gestión de la información que compartimos con los Ministerios o entidades gubernamentales para que ellos tomen las decisiones pertinentes. Por ejemplo, los costos de los siniestros, principales causas, parte del cuerpo afectada, etc.”, dijo Avellaneda y agregó “además creamos un micrositio donde le mostramos a las empresas afiliadas información pertinente de su actividad económica y de los accidentes presentados para que estas puedan tomar acciones internamente”.

Panorama de accidentalidad laboral

El sector de la minería, en especial en la minería de socavón, es el que más siniestros de gravedad presenta actualmente en el país, pues suelen ocurrir derrumbes y explosiones que generan accidentes mortales. Y aunque, en general, la tendencia de accidentes ha ido a la baja, gran parte de los esfuerzos de Positiva se encaminan en disminuir la siniestralidad de este sector; por ello, trabajan de la mano con Universidades, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerios de Trabajo y el Ministerio de Minas para aunar esfuerzos que permitan la gestión de la siniestralidad y asesorar presencialmente a las mineras.



También se enfocan en educar y capacitar con las herramientas necesarias que protejan la vida del minero y periódicamente realizan eventos con sus familias y comunidad cercana, hechas por expertos en riesgo psicosocial, para que todos los actores se comprometan con la prevención.



El siguiente sector que más siniestralidad presenta en Colombia es agricultura, especialmente el sector bananero, el de caña y palma, los cuales tienen accidentes laborales más frecuentes, pero menos graves que los que se presentan en minería.



Entre los siniestros más comunes en agricultura están las salpicaduras en el ojo, caídas en el terreno y cortes. Y el tercer sector que más accidentalidad presenta es el de transporte, por lo que adelantan proyectos de seguridad vial, como campañas para el control de los microsueños de los conductores de largas distancias.

Educación como base para la prevención

Otra de las estrategias que viene adelantando Positiva para la prevención y promoción es la educación virtual, semipresencial y presencial. Así como los eventos, ya que cuentan con un plan nacional con más de mil eventos en diferentes zonas alejadas del país.



Estos procesos de educación e información los llevó a posicionarse en pandemia como la ARL con mayor cobertura en programas de formación y educación virtual, al tener más de un millón 200 mil accesos y capacitaciones a trabajadores por año.



“Quiero reconocer y agradecer la generación del material educativo, ya que ha sido de enorme beneficio desde la virtualidad para apoyar a las personas en cada uno de sus hogares y haber hecho partícipe no solamente a los empleados sino a sus familias”, explicó una de las beneficiarias de los cursos.



Otro hallazgo importante que dejó la pandemia fue el impacto de la salud mental en los colombianos, lo cual los llevó a disponer de una estrategia de intervención enfocada en la teleorientación psicológica para entregar herramientas ante las dificultades que se pudieran tener.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en los próximos cinco años habrá un incremento de casi el 20 por ciento de las patologías y enfermedades mentales. “Por eso, como aseguradora, no podemos ser ajenos a esa necesidad y decidimos desarrollar una estrategia importante de resiliencia organizacional”, enfatizó Camilo Gómez Cristancho, vicepresidente de promoción y prevención de Positiva, quien agregó que actualmente adelantan una prueba piloto con 100 empresas.



Además, y para darle un giro a todo el proceso educativo, buscan llegar a través de diferentes espacios a los trabajadores, a los directos responsables de seguridad y salud en el trabajo y a los directivos. Su objetivo es construir un aprendizaje y apropiarlos para que se vuelvan formadores de conocimiento y lo puedan aplicar a sí mismos y a sus compañeros.



Por ejemplo, una forma innovadora de enseñar seguridad vial es a través de la realidad virtual que les permita vivir el momento y genere mayor recordación. Así los cursos no se vuelven solo teóricos sino que los acompaña la práctica.

*Gestión Colombia. Una alianza de contenidos editoriales especiales de EL TIEMPO con Presidencia de la República y el apoyo de Positiva.