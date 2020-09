Reconciliar la ciudad / Opinión

El momento es único. No solo porque enfrentamos la mayor crisis que el mundo haya vivido desde la última guerra mundial, que nos obliga a explorar nuevas formas de convivencia, sino porque la búsqueda de consensos sobre esas mejores maneras de convivir se hace particularmente difícil cuando debemos prescindir de los escenarios que teníamos para el ejercicio de la ciudadanía, siendo el más importante de ellos nuestro terreno común por excelencia: el espacio público.

Al mismo tiempo que nos es imposible encontrarnos, tanto en el espacio público como en los escenarios previamente constituidos para la participación ciudadana, la administración distrital prepara, una vez más, la hoja de ruta para el desarrollo urbano y rural de Bogotá en los próximos 12 años.



Y esto ocurre luego de dos intentos fallidos de renovar el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá -uno en 2013 y otro en 2019-; ambos insuficientemente compartidos por el conjunto de las fuerzas vivas del territorio.

Buscando reconocer lo mejor de los proyectos de sus antecesoras, en una visión de la ciudad que podamos compartir y alrededor de la cual podamos (re)conciliar el futuro de su desarrollo, esta administración tiene ya parte de la clave del éxito. Sin embargo, el reto es mayúsculo cuando nuestras escasas certezas colectivas se han visto tan fuertemente desafiadas por la pandemia que nos tocó vivir, y esto ocurre al mismo tiempo que alcanzábamos el paroxismo del desacuerdo sobre la ciudad que compartimos y en la que queremos vivir.



¿Hay alguna visión para la ciudad en la que podamos ponernos de acuerdo? Con absoluta certeza sí. ¿De qué depende? En primer lugar, de reconocer -como punto de partida para definirla- aquello en lo que estamos de acuerdo. Eso, que parece una evidencia, no lo es en absoluto. En todo caso no lo fue para la comisión de expertos para el empalme del POT de la que hice parte, que es una pequeña muestra de la sociedad que necesitamos reconciliar en torno a una visión compartida de ciudad.



Sin embargo, la mayor parte de los bogotanos no son ni expertos urbanistas, ni políticos, pero sí saben lo que necesitan para vivir mejor en Bogotá. Ayudarlos a expresar esa necesidad, reconocer lo común en esa expresión y diseñar propuestas que respondan, inequívocamente, a esa necesidad comúnmente expresada es el enorme reto que tenemos por delante.



Desde la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá iniciaremos un esfuerzo, decidido y continuo, para acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones que afectan sus entornos de vida. Esperamos así reconciliar a los bogotanos en torno a proyectos de ciudad que podamos compartir. Esperamos, ojalá también, reconciliar a los bogotanos con esta empresa, tan malquerida por todos y, no obstante, tan decisiva a la hora de materializar las apuestas de ciudad.

María Mercedes Jaramillo

*Gerente de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá