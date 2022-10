la Secretaría Distrital del Hábitat realiza la Feria de Vivienda exclusiva para docentes , este 13 y 14 octubre de 2022. Este es un evento en el que participan, de manera articulada, entidades del sector financiero, constructoras y cajas de compensación familiar en el Palacio de los Deportes.

“Estos son esfuerzos de profesores y profesoras que logran concretar su sueño de tener vivienda. Bogotá está trabajando para todos los ciudadanos y ciudadanas, y tener vivienda nos garantiza calidad de vida, mejores condiciones para desarrollar nuestra labor docente, en particular, sino también para vivir mejor con nuestras familias”, declaró la Edna Bonilla, Alcaldesa Mayor encargada.



1.452 docentes inscritos podrán acceder a los proyectos de cinco constructoras a través del Programa Oferta Preferente, por medio del cual la Secretaría del Hábitat separa las mejores unidades de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y de Interés Social (VIS) ubicadas en Bogotá y asigna un subsidio a quienes cumplan con los requisitos para acceder a este.

Esta feria es una oportunidad para que los maestros y maestras de Bogotá cumplan su sueño de tener vivienda propia. Aquí también acceden a asesoría y pueden aplicar a los subsidios de vivienda de @habitatbogota.Gracias por su labor de formar generaciones de bogotanos y bogotanas! pic.twitter.com/LdieOjGKpj — Edna Bonilla Sebá (@EdnaBonillaSeba) October 13, 2022

Estos son los criterios de priorización para esta feria:

- Ser docente.

- El/la jefe del hogar debe ser mayor de edad.

- La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no deben superar los cuatro (4) SMLMV.

- No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.

- No haber recibido antes algún tipo de subsidio de vivienda.

- No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.



En total se ofertarán cerca de 1.600 subsidios para facilitar la adquisición de las viviendas separadas en diferentes proyectos ubicados en las localidades de Bosa, Usme, Suba y Fontibón.



La actual Administración ha realizado cinco Ferias de Vivienda a las cuales han asistido 26.117 hogares, se han preaprobado 4.448 créditos y se han logrado 2.771 separaciones de viviendas.