Bogotá atraviesa por una intensa ola de criminalidad que se ve reflejada en el incremento de las cifras de por lo menos 6 delitos. Si bien es cierto que durante varios días la página de la Secretaría de Seguridad no actualizaba los números de esta variación, durante las últimas horas se conoció una actualización que tiene como fecha de corte el 30 de abril.



No obstante, las cifras no son alentadoras y causan preocupación tanto en las autoridades como en los habitantes de la capital. El servicio informativo de City TV hizo una radiografía de la criminalidad en la ciudad y determinó que 6 de los delitos más recurrentes muestran un incremento en comparación a la misma fecha de corte del año pasado.

La lista está encabezada por el delito de secuestro que muestra un aumento del 150 por ciento, teniendo en cuenta que hace un año solo se habían presentado dos casos, mientras que para esta fecha, ya se han denunciado 5 eventos de este tipo.

Cifras de homicidio no dan tregua en Bogotá. Foto: Archivo EL TIEMPO

La cifra está acorde con el panorama nacional, ya que según el Ministerio de Densa, en Colombia este delito ha aumentado en un 85 por ciento.



Expertos afirman que el secuestro extorsivo de trata de una modalidad criminal para financiar los grupos ilegales y para causar intimidación en sectores donde se mueven las acciones ilegales.



Por otro lado, el número de homicidios en la capital también aumentó en un 12 por ciento, dejando el saldo de 340 personas asesinadas entre enero y abril.



La Secretaría de Seguridad también ha alertado sobre el creciente número de hurtos a personas, en el cual 43.035 ciudadanos han sido víctimas de los delincuentes. El hurto a residencias, a entidades financieras y a automotores también ha causado preocupación en la capital.



En dialogo con City TV, varios expertos coincidieron en que se trata de un problema social derivado a la crisis económica, en la cual los delincuentes asumen el delito como “una forma de supervivencia”.



Así mismo, sostienen que varios puntos de Bogotá están azotados por la guerra entre pandillas y bandas pequeñas que se disputan el accionar criminal al interior de la capital.

Comando Élite Multicrimen. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La alcaldesa Claudia López se pronunció al respecto y dijo que es necesario atacar con contundencia los golpes de criminalidad para evitar llegar hasta conductas como el reclutamiento de menores dentro de la ciudad.



“En Bogotá no se dialoga con el crimen, en Bogotá se somete el crimen. Somos 10 millones de personas conviviendo todos los días, compartiendo la ciudad, y nada nos interesa más que la mejora de la seguridad y la justicia. Ese es el clamor de la ciudad y del país”, afirmó López en la presentación de un comando multicrimen de la Policía para combatir la inseguridad.



La prioridad de este grupo élite estará enfocada en las localidades de Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy y Usaquén.

Los alcaldes de Colombia no tenemos la facultad de dar ordenes a la Policía, solo su Comandante en jefe, el Presidente de la República. Pero sí quiero reiterar públicamente mi solicitud: combatan el crimen sin ningún miramiento; a los atracadores y a los acosadores que intimidan… pic.twitter.com/eq2ebUzTi5 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) May 23, 2023

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

