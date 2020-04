Opinión / La solidaridad como un acto ético y de imaginación

“La solidaridad, ya lo sabemos, es una virtud más bien aburrida. No tiene buena prensa, no tiene morbo ni glamur. Pero es una virtud que requiere una inmensa dosis de imaginación. Y sin imaginación, sin la capacidad de ponernos en el lugar del otro, es imposible formar parte cabal de una sociedad”. Marianne Ponsford.

La solidaridad es la capacidad de una persona, o de un grupo, de construir y producir bienes, servicios, sentimientos, transacciones y valores que contribuyen a la vida digna de otros y al cuidado del planeta.



En su grado más alto, la solidaridad es la compasión, entendida como la capacidad de trabajar por evitar y disminuir el dolor en los otros. Ambas, la solidaridad y la compasión, requieren una inmensa dosis de imaginación, tener la capacidad de ponerse en lugar del otro para construir juntos la dignidad de todos y cuidar el planeta.



Formar una personalidad solidaria requiere formar en el autoconocimiento, la autorregulación y la autoestima, es decir, formar para la autonomía. En la medida que una persona se conoce más a sí misma, en sus miedos, capacidades y sueños, tiene mejores condiciones para ponerse en el lugar del otro, en reconocer al otro como él espera ser reconocido, merecedor de respeto, de cuidado y compasión.



La autorregulación es la base de la libertad y la democracia. Ser libre es la capacidad de darse orden a sí mismo para contribuir productivamente a la vida digna de los otros y el cuidado del planeta.



El autoconocimiento, la autorregulación y la libertad construida desde el interior de la persona producen autoestima para sí mismo y respeto hacia los otros. Y ese respeto al otro nos lleva a entender y a ponernos en el lugar del otro, a ser solidarios y compasivos.



Si la solidaridad y la compasión son comportamientos diarios y normales en una sociedad, y no comportamientos excepcionales, esa sociedad tiene cultura solidaria. La solidaridad es en sí misma un acto ético; entendiendo la ética como la capacidad de una persona o un grupo de tomar decisiones en favor de hacer posible la dignidad humana y el cuidado del planeta.



No importa qué tipo de trabajo, profesión u ocupación tenga una persona; si lo que hace está orientado a favorecer la dignidad humana de los otros y el cuidado del planeta es un acto ético, es un acto solidario, es un acto compasivo.



Una sociedad es solidaria y compasiva si aprende y sabe hacer transacciones ganar-ganar. Como lo podemos ver en estos momentos de cuarentena, son las transacciones, los intercambios económicos, políticos, sociales, culturales, emocionales y espirituales los que construyen la realidad. Si no hay transacciones, no hay realidad. Una ciudad es sus transacciones.



Las transacciones pueden ser:



Económicas: cuando intercambiamos bienes y servicios.

Políticas: cuando intercambiamos, negociamos o hacemos converger intereses en una dirección determinada. La política no es la ciencia del poder, es el arte de

articular intereses.

Emocionales: cuando intercambiamos sentimientos y sentires.

Sociales: cuando intercambiamos reconocimientos, roles y cargos.

Culturales: cuando intercambiamos y reconocemos las distintas formas de ver y construir el mundo.

Espirituales: cuando trabajamos por evitar o disminuir el dolor en los otros.



La vida es hacer transacciones. La solidaridad, la compasión y la creación de riqueza de una sociedad dependen de la cantidad de transacciones ganar-ganar que hace la sociedad. La exclusión, la pobreza y la inequidad son el resultado de las transacciones ganar-perder que ocurren en una sociedad. John Nash, premio Nobel de economía, lo dice de una manera más directa: las transacciones ganar-ganar producen riqueza y equidad para todos; las transacciones ganar-perder producen riqueza para unos pocos e inequidad para la mayoría.



Por eso, la forma práctica de construir la solidaridad y la prosperidad de una sociedad es aprender a hacer siempre transacciones ganar-ganar. Es nuestro desafío para todos en estos tiempos de coronavirus y de crisis climática.



Aprendemos a cuidarnos a nosotros y a los otros haciendo transacciones ganar-ganar o no somos viables sobre el planeta Tierra.BERNARDO TORO

Responsable para Colombia en Fundación Avina