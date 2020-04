Con serenatas virtuales, un dueto creó una vía para donar mercados

Son serenatas ultrarrápidas: seis canciones, lo que Zulayth Gómez y Fabián Alfonso Bedoya alcanzan a tocar en los 40 minutos de sesión gratuita en Zoom, la aplicación de videoconferencias. En una de las pantallas están ellos, en la sala de su casa, rodeados de teclados y micrófonos; en otra, una novia, emocionada, escuchando lo que le dedicó su novio, quien está en otro cuadro. Distancia social y cercanía emocional.

Pero no solo llevan complacencias a parejas en tiempos de aislamiento, sino que el pago por cada serenata se convierte en un mercado para una familia que lo requiere con urgencia.

“La idea surgió porque antes nosotros comenzamos con mi esposo un rosario a través de Facebook Live -explica Zulayth Gómez, la cantante del grupo- y, pues, vimos que había mucha necesidad, entonces pensamos ¿cómo podemos hacer para ayudar a los demás a punta del trueque, que nosotros cantemos y los demás aporten a una familia?”.

El dúo, que tiene su propia empresa y cuyo trabajo se desarrolla en hoteles como La Fontana y el Hyatt, ya lleva 16 serenatas virtuales desde que comenzó la cuarentena, lo que significa 16 mercados: las donaciones de los contratantes, que comienzan en 50.000 pesos.

Días después de la tertulia por Zoom, les envían un video de agradecimiento que les hicieron los beneficiarios, como un voto de confianza de que sí están haciendo lo correcto con los aportes.

“Primero queríamos ayudar a madres cabezas de hogar, pero también hemos visto la necesidad de familias y de abuelitos solos. Por ejemplo, una señora en Silvania que tiene cáncer y su hija era su mayor ayuda, pero la atropelló un carro”, cuenta Zulayth.

El sonido no es, por supuesto, el mejor: se siente como llamada telefónica y el video tiene delay. No falta que uno de los invitados a la serenata no cierre el micrófono o que se caiga la llamada. Pero el grupo Promesa, que hace música desde hace 12 años, entrega una experiencia diferente.

“La gente se ve muy feliz, nos dicen que ‘qué buena idea’, que ojalá el aporte sirva para alegrar a las familias, la gente lo hace con mucho amor. Obviamente tan pronto nos entregan el dinero hacemos llegar el aporte. Esa felicidad se duplica o triplica cuando llega a su destino”. A Zulayth y Fabián se les puede contactar a través de sus redes sociales como ZF Producciones Musicales, o en el teléfono 320 301 85 61.