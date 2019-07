Norma Nivia, 40 años para celebrar

Quienes la conocen o la han visto, saben que Norma Nivia es una mujer que rompe esquemas y que impacta desde el primer momento, no solo por su impresionante figura y un rostro hermoso, sino por su especial personalidad que mezcla fuerza, sencillez e inteligencia.



Desde hace 17 años está en la televisión, ha participado en más de veinte novelas, varias series, realities, películas y ha trabajado como presentadora. El modelaje también formó parte de su carrera y fue algo que le llegó de la nada y del cual sacó todo el provecho posible; sin embargo, hace siete años lo dejó en el pasado para concentrarse en lo que más le importa: la actuación.

En la actualidad, los colombianos la vemos como Natalia en la comedia Un bandido honrado, un papel que sin duda forjará una huella en su carrera y la encaminará a una generación de grandes protagonistas de la interpretación.



¿Cómo te has sentido con este personaje?

Natalia me ha hecho muy feliz. Me ha gustado mucho interpretarla y entender su forma de ver la vida. Ella es completamente aislada a lo que yo soy, somos muy diferentes y esto lo hizo aún más interesante.



¿Qué te enamoró de esta insistente abogada?



Más que de este personaje es de todos los papeles que interpreto, pues es un reto meterse en la piel de alguien desconocido, con su matices, virtudes y defectos. En el caso de Natalia, fue buscar que toda esa locura que ella hace por alguien se vea creíble para el mundo… Además, porque no conozco a nadie que haya hecho todo eso por una ‘traga’.



¿En qué nuevos proyectos estás trabajando?



Estoy terminando una participación muy bonita en la historia que narra la vida de la India Catalina, que hasta el momento se llama la Reina de Indias. Ahí tengo un personaje que se llama Rebeca y que es un sueño hecho realidad.



Siento que este año ha sido mágico, desde que interpreté a Natalia me sentí conectada con el universo. Después llegó este otro personaje que en realidad me pone el ojo aguado. También estoy preparando una obra de teatro que al parecer va de la mano con el Ministerio de Cultura, porque rescata el folclor del vallenato clásico de los juglares.

"Me jubilé del modelaje hace siete años. Sin embargo, me relacionan mucho con esto". Foto: Andrés Reina

Entre ser presentadora, modelo o actriz, ¿cuál prefieres o disfrutas más?



Nunca sentí, viví o trabajé de la misma manera para las tres cosas. Son tres campos absolutamente diferentes que contribuyeron a desarrollarme como artista. El modelaje fue algo que se atravesó de la nada y decidí aprovecharlo. Como presentadora es una adrenalina diferente que me encanta, pero ser actriz es lo que quiero hacer toda la vida y el oficio en que me quiero mantener para siempre.



En el primer capítulo de la novela apareciste algo ligera de ropa, pero más allá de eso nos mostraste el cuerpazo que tienes. ¿Cómo te cuidas y mantienes esa figura?



(Risas) No fui yo la que mostró algo, fue Natalia. Yo solo le presto mi cuerpo y la verdad salió la cola, algo que vemos con total normalidad en una playa. Mi rutina ahora es hacer ejercicio, nunca lo hice y por eso me estoy adaptando a practicarlo. Hago yoga, que es un ejercicio para la mente y el cuerpo, y también algo de pilates.



¿Hay alguna rutina de belleza?



La verdad es algo muy normal, me limpio la cara todas las noches, soy superjuiciosa con eso y lo hago con calma, me consiento mucho en ese momento. Me pongo un suero de ácido hialurónico y un contorno de ojos. Por la mañana no me puede faltar el bloqueador. Estoy tratando de tomar más agua a diario. Me volví vegetariana y esto me ayudó mucho a mejorar la piel.

Acabas de cumplir 40 años. ¿Cómo los recibiste?



Eso es solo un número que para mí no representa mayor cosa, pero que sí me lleva a celebrar un año más en la Tierra, un año más de vida y eso lo agradezco infinitamente. Adoro cumplir años y los recibí con un hermoso viaje por Europa con mi novio. Entonces si la vida es así de bella como hasta ahora, que vengan los 45, los 50 y todos los años que quieran, yo los recibo feliz.



Cuando miras hacia atrás, ¿te gusta lo que ves?, ¿lo que has construido?



Sí, mucho. Me siento muy orgullosa de lo que he hecho, de lo que soy como mujer y de lo que he logrado. Cada tanto me doy un espaldarazo y un abrazo porque lo he hecho muy bien, y el camino que he formado ha sido con conciencia y mucho trabajo.



¿Cómo te sientes en la actualidad?



Me siento plena, como nunca en la vida.

Un viaje al pasado, que nunca pasará de moda

Muchas personas te recuerdan en tu faceta como modelo y más cuando en este momento Colombiamoda brilla. ¿Este año viajarás a Medellín?



Me jubilé del modelaje hace siete años. Sin embargo, me relacionan mucho con esto. Hace mucho no voy a esa feria. Es una casualidad que este año sí lo haré, no como modelo, sino como influencer de una marca nacional.

Un amor verdadero

Pronto cumplirá un año de relación con el publicista argentino Patricio Zabalsa, con quien vive en la actualidad.

“Soy una mujer de carácter fuerte, capaz de luchar por mis sueños sin pasar por encima de nadie, pero tampoco me dejo quebrantar de alguien”. Foto: Andrés Reina

¿Cómo va tu noviazgo?



Muy bien, construyendo una vida juntos, apoyándonos el uno al otro. Es un hombre muy chévere, somos muy parecidos, nos llevamos muy bien y me hace reír mucho. Mientras más pasa el tiempo, descubro más cosas que me hacen sentir que podemos tener un buen futuro juntos.



¿Cómo se conocieron?



Por casualidad. Un día un amigo me insistió mucho para que entrara en un restaurante que queda a una cuadra de mi casa. Yo estaba cansada, pero al final cedí. Cuando llegué estaban en una reunión, medio fiesta, y ahí nos conocimos… Las cosas pasan cuando deben suceder.



¿Cómo te enamora?



‘Pato’ —como casi todos le decimos— es espontáneo y me encanta su sentido del humor. La verdad adoro cuando los dos nos comportamos diciendo ‘bobadas’ y riéndonos de todo.



¿Qué ha sido lo mejor de esta relación?



Todo ha sido lindo. Hemos tenido días lindos, regulares y malos, pero eso lo hace más especial. Ha sido una enseñanza todo lo que he vivido junto a él.



¿Qué opina de tu trabajo?



Cuando me conoció no sabía lo que hacía ni quién era. Ahora que lo sabe y ha tenido la oportunidad de verme, me dice que le gusta y que si él fuera director de cine me daría todos los personajes a mí (risas).

¿Ya viven juntos?



Sí, junto con mis tres gatos: Blue, Garu y Kala, que también lo recibieron con mucho amor. Patricio es separado y tiene un hijo. Entonces, cada quince días tenemos la fortuna de que esté con nosotros. Somos una familia linda.



¿Cómo es tu relación con el niño?



Se llama Joaquín y tiene 9 años. Es un niño supereducado, muy tierno y un hermoso ser humano. Me fue superfácil conectarme con él; además, porque soy muy juvenil y tengo el ‘alma de niña’ prendida. Entonces hacemos muchas cosas, como jugar Nintendo. Somos muy buenos amigos.



¿Han hablado de tener hijos? ¿Te gustaría?



Sí lo hemos pensado. Las parejas enamoradas lo hacen, pero es algo que lo dejamos a la vida, al universo y al cosmos. Nosotros felices de recibirlo. Sin embargo, ya tenemos una familia: mis tres gatos. Si no llegamos a tener un hijo humano, no lo vería como que no tengo una familia porque, para mí, ellos son mis hijos.



¿Y han hablado de matrimonio?



Desde el día que lo conocí me ha hablado de eso, pero no me ha dado el anillo. Él siempre me ha dicho que soy la mujer de su vida, pero de eso todavía nada, es la amenaza constante (risas).



¿Te gusta lo que estás viviendo? ¿Estás enamorada?



Sí (con muchas íes) a las dos preguntas.





