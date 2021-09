Impunidad. Esa es la sensación generalizada entre los abogados defensores de las víctimas fatales que dejaron las noches de caos del 9, 10 y 11 S en 2020 después del asesinato de Javier Ordóñez en medio de un caso de brutalidad policial.



"Casi todos los casos del 9S están en la impunidad. Salvo el caso de Javier Ordóñez, donde de patrullero Lloreda tiene una condena de 20 años, todos los demás casos están sin condenas", le comentó a CIty Tv el abogado y defensor de Derechos Humanos, Alirio Uribe, quien también tiene a cargo algunos de los casos.

Jáider Fonseca, de 17 años de edad, falleció la noche del 9 de septiembre del 2020, en Usaquén. Foto: Archivo particular

"Hay solo cuatro casos en las que hay imputaciones de cargos y solo un Policía detenido, Óscar Alexánder Márquez, por el caso de Antony Estrada", comenta Uribe. Estrada es una de las víctimas del municipio de Soacha.



"En el Verbenal hay un caso de un Policía (Jhon Antonio Gutiérrez) que está probado que mató a dos jóvenes y está activo, libre y sin medida de aseguramiento pese a estar imputado por dos homicidios", agrega Uribe. En Verbenal, en la localidad de Usaquén, tres jóvenes fueron asesinados en total: Jaider Fonseca, Andrés Rodríguez y Cristian Hernández.



Gutiérrez es señalado por el homicidio de Jaider Fonseca y Andrés Felipe Rodríguez. . El uniformado al igual que sus compañeros se declaró inocente de los cargos. Durante la imputación se conoció que tras los hechos reportó la pérdida de un proveedor con 15 proyectiles.



"Los escenarios de impunidad son muy graves: el caso de Julieth Ramírez Mesa no ha pasado nada. Hay cinco cuadernos del expediente, una reconstrucción de evidencias y ha faltado un estudio técnico", anota Uribe. Julieth tenía 18 años, estudiaba psicología y fue asesinada en Suba. Su padre ha sido una de las víctimas que más ha insistido en la necesidad de que haya justicia.

Julieth Ramírez, una de las víctimas fatales del nueve de septiembre. Foto: Tomada de Facebook.



"En el caso de Cristian Hurtado, los Policías adulteraron la escena del crimen y luego reportaron las armas las y las municiones como si nunca hubieran disparado. Ahí hay formulación de cargos no solo por homicidio sino por alteración de elemento materiales probatorios", anota Uribe. Cristian Hurtado, junto con Antony Estrada y Lorwuan Estiben Mendoza, es víctima fatal en Soacha.



"Algunos fiscales han hecho esfuerzos, pero no se ha hecho lo suficiente para esclarecer. ¿Por qué los policías que no dispararon ocultan a los policías que dispararon?", cuestiona Uribe.

¿En qué van otros casos?

Germán Puentes: El patrullero Andrés Eduardo Díaz Mercado responde por su homicidio.



Angie Baquero: Al patrullero José Andrés Lasso Valencia le imputaron cargos por el homicidio.

