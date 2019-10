¿Qué pasa si gana el voto en blanco en las elecciones regionales?

En cada elección, bien sea regional o a nivel nacional, cientos de personas no encuentran afinidad con ninguno de los candidatos, por lo cual deciden votar en blanco.



Esta opción, que estará incluida en todos los tarjetones de las elecciones regionales del 27 de octubre, es posible gracias a una reforma política que la declaró “una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos”.

Sin embargo, en cada elección surge el interrogante de los efectos del voto en blanco. Por ejemplo, hay quienes dicen que estos votos se suman a los otros candidatos o que no sirve para nada.



Lo cierto es que estos votos se contabilizan como los que son para los demás candidatos y esta figura puede ganar unos comicios.



¿Qué pasa en este caso? Si llega a ganar el voto en blanco en alguna de las elecciones del 27 de octubre, según la ley, deberá repetirse por una sola vez la votación para dicha corporación pública y estas serán con diferentes candidatos y si se trata de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral.

Pero para que esto suceda es necesario una mayoría absoluta, y no simple. Es decir, el debe tener más del 50 por ciento de los votos que el candidato que le sigue.



Si en la repetición de la elección, que deberá realizarse en 10 días hábiles después de la declaratoria de los resultados, vuelve a ganar el voto en blanco, en ese caso ganará el candidato con más votos.



POLÍTICA