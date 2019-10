¿Qué hacer si no inscribió su cédula para las elecciones del 2019?

Para las elecciones de este 27 de octubre, en las cuales serán elegidos ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores, 3’683.499 ciudadanos inscribieron su cédula.Sin embargo, si usted no realizó este trámite no significa que no pueda ir las urnas.

Quienes inscribieron su cédula durante los 10 meses que duró el proceso, lo hicieron porque cambiaron de barrio, de ciudad, e incluso de país.



Es por esta razón que si usted no hizo el trámite, no tiene por qué preocuparse, pues podrá ejercer el derecho al voto en el mismo lugar donde lo hizo la última vez, bien sea para las presidenciales del 2018 o la consulta anticorrupción.



(Además: Vea aquí cuál es su lugar de votación para las elecciones de octubre)



Para estos comicios, hay 37'136,581 ciudadanos habilitados. Ellos serán los encargados de elegir 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejos municipales, 32 asambleas departamentales y 1.040 juntas administradoras locales. Quienes resulten electos comenzarán sus funciones el 1 de enero del 2020.



