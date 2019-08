¿Sabe cuál es su lugar de votación para las elecciones de octubre?

Hasta este martes estaba habilitada la inscripción de cédulas para votar en las elecciones regionales del 27 de octubre.

Según cifras de la Registraduría, más de 3 millones de personas se acercaron a las sedes de la entidad, puestos de votación y principales centros comerciales del país para elegir su lugar de votación.



Sin embargo, si usted no inscribió la cédula, eso no significa que no pueda participar en los comicios que definirán ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores.

Si usted no realizó este trámite deberá votar en el mismo lugar donde lo hizo el año pasado para las elecciones presidenciales.



Conozca acá cuál es su puesto de votación.



En total hay 37'136,581 de colombianos habilitados para votar el domingo 27 de octubre.



POLÍTICA