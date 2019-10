Confusión por supuesta anulación de cédulas para las elecciones

Desde la mañana de este martes varias personas se acercaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) confundidas e indagando por qué les habían anulado las inscripciones de sus cédulas para votar en las elecciones regionales del próximo 27 de octubre.



Las autoridades electorales cotejaron los datos y aunque en algunos casos resultó que efectivamente había inscripciones de cédulas hechas de manera irregular, en otros casos no y el tema no pasó de un susto por no poder votar en los comicios locales.

La confusión se dio luego de que la Procuraduría General de la Nación envió mensajes de texto a cerca de 700.000 ciudadanos alertándolos para que confirmaran la validez de la inscripción de su cédula para votar en octubre.



En el mensaje, el Ministerio Público “invita” a los ciudadanos “a consultar sobre su inscripción electoral por un posible riesgo de trashumancia”, es decir por presuntamente haber inscrito su documento para sufragar en un lugar diferente al que se reside.

700 mil colombianos en riesgo de trashumancia recibirán un mensaje de texto de la @PGN_COL informándoles que podrán ejercer su derecho al voto en el sitio original de inscripción y no donde fue inscrita la cédula, por algún tipo de delito electoral. #YoVotoLimpio pic.twitter.com/mfCoxwldN2 — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) September 26, 2019

Recientemente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuló cerca de un millón de inscripciones de cédulas por esta irregularidad, la cual es castigada por las autoridades.



En este caso, la Procuraduría indica en el texto que envió a los ciudadanos que “el sistema registra la inscripción de su cédula en un municipio diferente al de su residencia electoral, de acuerdo a bases de datos establecidas en el Decreto 1295/15”.



Fuentes de la Procuraduría le confirmaron a EL TIEMPO que estos mensajes no significan que la inscripción de esos 700.000 documentos haya sido anulada, sino que estos ciudadanos deben consultar con las autoridades electorales si está en firme o no.



Es decir, es una alerta que el Ministerio Público envió a estos 700.000 ciudadanos para que confirmen si su inscripción se anuló o no, pero no es una anulación como tal.

De hecho, la semana pasada el procurador General, Fernando Carrillo, alertó sobre el crecimiento del supuesto trasteo de votantes y anunció el envío de estos mensajes de texto a los ciudadanos que presuntamente habían incurrido en esta práctica.



