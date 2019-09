Cuánto dinero gastan en campaña los candidatos a elecciones regionales

Ser candidato a algún cargo de elección popular conlleva una gran responsabilidad social, por todos los compromisos que se adquieren y que deberían cumplirse, pero también económica: hay que saber invertir, gastarse lo que toca y, sobre todo, rendir cuentas.



Pero, ¿sabe usted cuánto dinero se gastan en campaña los candidatos y en cuáles son las cosas en las que más se les va plata?



Los topes

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el dinero que pueden gastar en campaña los aspirantes a las próximas elecciones regionales del 27 de octubre está regulado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Con antelación, la entidad expide resoluciones sobre los montos: este año fueron la 254 del 2019 (para asambleas, concejos y JAL) y la 253 del 2019 (para alcaldías y gobernaciones).

“El CNE hace un análisis sobre el censo electoral y el costo de las campañas pasadas, y así saca los montos finales”, le explicó a EL TIEMPO Diana Medina, consultora política y en marketing político.



Medina hizo una aclaración muy necesaria: en el caso de los entes colegiados (asambleas, concejos, JAL), el monto del gasto depende del número de escaños que se van a cubrir.



“Es decir, en Antioquia, por ejemplo, hay una población de más de 4 millones de habitantes, lo que permite un monto general de $11.091.042.662. Ese dinero se divide en 26, que es el número de asientos que hay en la Asamblea, y el resultado es poco más de $426 millones, que es lo que pueden gastar en campaña los aspirantes a ser diputados en ese departamento”, explicó.



Otro ejemplo: los candidatos al Concejo de Bogotá pueden gastar, aproximadamente, $472 millones, valor que sale de dividir el monto general que tiene la ciudad (21.245 millones) en el número de escaños a elegir (45).



“En el caso de las alcaldías y gobernaciones, que son cargos uninominales, los topes son más grandes y dependen del tope de población que puede votar”, resaltó Medina.



Los candidatos a alcaldías en ciudades con un censo electoral igual o superior a 5.000.001 de ciudadanos pueden gastar $4.172.120.979 en campaña. En lugares con censo igual o inferior a 200.000 ciudadanos el tope es $1.104.848.253.



En cuanto a gobernaciones, algunos topes son: $4.296.425.547, para un censo superior a 4.000.001 ciudadanos; y $114.526.487, para un censo igual o inferior a 25.000 personas.



El próximo 27 de octubre se escogerán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles en todo el territorio nacional. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

¿De dónde sale el dinero?

Según César Caballero, politólogo y gerente de la firma Cifras y Conceptos, el principal rubro es la reposición de votos: los candidatos estiman cuántos van a lograr, hacen un porcentaje basado en eso y piden un crédito respaldado por ellos mismos o sus familiares.



“Yo creo que los recursos para la financiación de campañas se dividen así: 50% por reposición, 30% 20% recursos propios y 30% donaciones de particulares en especie o en dinero”, dijo.



Eso sí, las donaciones que haga cada persona jurídica o natural no puede sobrepasar el 10% de la campaña.



Según la resolución 4120 del 2019, el precio por voto en la reposición está en $2.195, para asambleas, concejos y JAL, y en $3.646, para gobernaciones y alcaldías.



“Pero no todos pueden hacer reposición de votos: en el caso de los entes colegiados solo es permitido si la lista (todos los candidatos elegidos) obtiene más del 50% del umbral y en el de los candidatos para alcaldía y gobernación, si se obtiene el 4% del total de los votos”, complementó Medina.

El CNE es el encargado de regular los montos que se gastan en campañas y de poner multas cuando sea necesario. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

¿Cómo lo gastan?

La experta cree que los gastos dependen del lugar en el que se hace campaña.



“No es igual hacer una campaña en Chocó que en Bogotá. En el primero sería mejor un contacto directo de los candidatos; en el segundo, una inversión en redes sería muy interesante”, analizó.



Caballero, por su parte, cree que los gastos se dividen en: publicidad, 40%, “siendo uno de los rubros más importantes”; eventos de campaña, 20%; gastos administrativos (jefe de prensa, carros, conductores, personal de aseo de las sedes), 10%.



“Y el otro 30% lo usan para el día de la elección y para cosas extras, como contratar encuestas”, agregó.



En cuanto a quienes gastan más, el experto consideró que son los candidatos a gobernaciones, “por los viajes que deben hacer, las múltiples sedes”, aunque los aspirantes a la Alcaldía de Bogotá también lo hacen, “por la importancia del cargo” (solo superado por la Presidencia).

La rendición

Todos los candidatos deben reportar los gastos que tienen durante la campaña. Quienes incurran en errores serán multados.



El CNE aprobó que las multas que se impongan por investigaciones administrativas no podrán ser inferiores a $13.432.480 ni superiores a $134.324.804.



“Para evitar esos problemas, se deben poner topes más realistas para que los candidatos lleven una contabilidad realista”, dijo Caballero.



Medina, en su opinión, aseveró que si bien no hay que perder el contacto directo, “hay que sacarle provecho a otras herramientas de bajo costo.



“El mensaje es que hay posibilidad de hacer campañas económicas con las nuevas tecnologías. Se debe hacer una buena planeación del presupuesto, para no quedar en mitad de la contienda sin llevar a cabo muchas cosas. Hay que ser estratégicos”, cerró.



Camilo Hernández M.

ELTIEMPO.COM

En Twitter: @CamHerM